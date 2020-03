Als ondernemer loop je geregeld tegen problemen en dilemma's aan. Heb je hier een vraag over? In De Ondernemersraad gaat NU.nl voor je op zoek naar het antwoord. Sabine Haverkamp (36) heeft samen met haar man een stichting waarmee ze wetenschap en techniekworkshops voor kinderen organiseert. Vanwege het coronavirus hebben ze al hun activiteiten moeten afzeggen. Haar vraag: kan ze de workshops en kinderfeestjes van haar stichting online voortzetten?

Bedrijf: STEAM Academy

Oprichter: Sabine Haverkamp

Opgericht: 2017

Probleem: zijn kinderfeestjes en workshops geschikt voor online?

Op het moment dat de scholen dichtgingen vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus, sloot ook de stichting van Haverkamp en haar man haar deuren. "Met de STEAM Academy brengen we kinderen in aanraking met techniek", zegt ze. "We geven onder andere workshops in robotica en techniek. Tijdens die workshops krijgen kinderen een missie die ze vervolgens in een team en aan de hand van een robot oplossen."

Maar sinds de coronamaatregelen liggen niet alleen de workshops, maar ook de kinderfeestjes die de stichting organiseerde stil. En dat merken Haverkamp en haar man in hun portemonnee. "We lopen nu minstens 2.500 euro per maand mis." Gelukkig heeft Haverkamp nog een baan als financieel manager bij een bedrijf, maar het gezin heeft ook drie opgroeiende zoons, dus het is nog maar de vraag of dat genoeg is om rond te komen. Het echtpaar wil de activiteiten van de stichting daarom graag online voortzetten.

"Kinderen zitten nu thuis en willen ook iets leuks te doen hebben", aldus Haverkamp. De vraag is alleen: wélke mogelijkheden zijn er en wat voor online programma's zijn geschikt voor kinderen? Tot nu toe heeft Haverkamp geen ervaring met online onderwijs. Ze is dan ook benieuwd of mensen überhaupt wel bereid zijn om voor online onderwijs te betalen.

Janske van Eersel is psycholoog, expert op het gebied van e-learning en oprichter van Coöperatie Universeel Ondernemen die ondernemers helpt bij het opzetten van hun online business.

"Kinderen zijn leergierig", zegt Van Eersel. "Bovendien zijn ze vaak gewend om online te werken. Vaak krijgen ze meer voor elkaar op de computer dan volwassenen." Volgens de psycholoog is het volgen van online trainingen voor kinderen dan ook een kleine stap. "Het zijn eerder de volwassenen die geremd worden door koudwatervrees."

Toch verwacht ze dat ouders, maar ook docenten, nu bereid zijn te betalen voor online trainingen. "Nu kinderen de hele dag thuiszitten, is de kans dat ze zich gaan vervelen groot. Dat is niet goed voor de sfeer in huis. Elke vorm van afleiding is dus meer dan welkom"

Wél zijn er een aantal belangrijke dingen waar je volgens haar rekening mee moet houden. "De aandachtsspanne van kinderen is kort", zegt ze. "Zeker in deze vreemde tijd waarin alle vaste structuren en routine wegvallen, is de aandachtsspanne veel korter." Ze raadt Haverkamp dan ook aan om binnen de online workshops verschillende werkvormen af te wisselen. "Werk veel met video, maar houd de uitleg hierin kort en praktisch."

Ook is het volgens Van Eersel belangrijk om de informatie binnen de online trainingen gestructureerd en in hapklare brokjes aan te bieden. "Workshops in robotica zijn daar uitermate geschikt voor. Als het nodig is kan het pakket met bouwmaterialen worden toegestuurd." Ze adviseert om korte clips van zes minuten op te nemen. "Hierin geef je kort uitleg. Via beeldmateriaal kan de vooruitgang van de kinderen met de docent worden gedeeld."

Ook kinderfeestjes behoren volgens haar gewoon nog tot de mogelijkheden. "Maak gebruik van een livestream, zodat de kinderen elkaars bouwwerken kunnen zien. Zorg er uiteraard voor dat ze allemaal chips en ranja naast hun computer hebben. Anders is het geen feestje!"