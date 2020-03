Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken en is het gras echt zoveel groener aan de overkant? Deze week: Nasia Burnet (35), die de makers van handgemaakte vloerkleden een goed salaris biedt.

Op dit moment is het in Spanje niet geweldig: het land zit op slot en dus zitten ook Nasia Burnet en haar man en kind binnen tot 12 april. Voor haar onderneming maakt het niet uit; die runt ze al sinds 2012 vanuit huis in Barcelona. Met Sukhi koppelt ze makers van handgemaakte kleden aan klanten - en inmiddels verkopen ze kleden uit vier verschillende landen en houden ze meer dan driehonded vrouwen aan het werk.

"Toen we pas begonnen met Sukhi in 2012 was het voor de maaksters nog lastiger dan nu om hun goederen online aan te bieden en de juiste klanten te vinden. Wij verbinden de klant rechtstreeks met de maaksters, er zijn géén tussenpersonen, opslagruimtes of winkels. Onze vakmensen beginnen direct met het kleed nadat de order is geplaatst."

“Als een kleed af is wordt er een label met de naam van de maakster erop genaaid. Je kunt haar dan een mailtje sturen.” Nasia Burnet

Burnet studeerde aan de Kunstacademie, en heeft vooral interesse in textiel en handnijverheid: weven, borduren, vilten, breien. Met Sukhi richt ze zich op handgemaakte kleden van hoge kwaliteit, en op het in stand houden van de eeuwenoude textieltradities in Nepal, India, Marokko en Turkije.

Beter salaris en continu werkgelegenheid

Sukhi gaat van start in Nepal - het woord betekent 'blij' in het Nepalees- en biedt de handgemaakte kleden rechtstreeks aan klanten aan via internet. "Zo zorgen we voor een continu werkgelegenheid voor deze vrouwen, tegen een salaris dat drie keer hoger ligt dan het gemiddelde salaris in Nepal. We hebben nu twee ateliers in Kathmandu, maar vrouwen werken ook thuis aan hun kleed."

“Sommige vrouwen zijn weduwe, of hebben een handicap. Dankzij Sukhi lukt het hun toch om financieel onafhankelijk te zijn.” Nasia Burnet

De afnemers zijn veelal Noord-Europeanen, zegt Burnet: hier houden we van knusheid en inrichting en zo'n kleed geeft warmte. "Onze klantenkring bestaat uit tweeverdieners die graag een uniek en duurzaam product in huis hebben. Als een kleed af is wordt er een label met de naam van de maakster erop genaaid. Je kunt dan een mailtje sturen naar de maakster, met een foto van je huis en het kleed. Heel surrealistisch is dat voor deze vrouwen, en het maakt ze ontzettend trots."

Financieel onafhankelijk

De kledenmakers zijn vaak vrouwen uit arme, kleine dorpen, analfalbeet en naar de stad vertrokken om geld te verdienen. "Sommige vrouwen zijn weduwe, of hebben een handicap. Dankzij Sukhi lukt het hun toch om financieel onafhankelijk te zijn. Dat vind ik mooi aan mijn bedrijf."

Sukhi werkt inmiddels ook vanuit Marokko, Nepal, Turkije en India, en dus is het assortiment groot: van Berberkleden, Oosterse tapijten en patchworkkleden tot vilten bolletjeskleden.

"Sukhi werkt inmiddels grotendeels zelfvoorzienend. Vrouwen leiden elkaar op en leren van elkaars kracht. De één kan goed weven, en de ander juist beter vilten."

Hele keten gerund door vrouwen

Burnet bezoekt de ateliers en de vrouwen regelmatig. "Het is voor hen bemoedigend om te zien dat een vrouw dit bedrijf runt en aan het hoofd staat. De hele keten wordt gerund door vrouwen."

Wat Spanje te maken heeft met Sukhi? "Niets! We wilden graag naar een warm land en mijn vriend had zijn zinnen gezet op Colombia. Dat vinden we een prachtig land, maar toch wat te ver van onze vrienden en familie. We besloten om een jaartje naar Barcelona te gaan."

"We bleven dat jaar maar verlengen en inmiddels zitten we er al zeven jaar. We houden van de zon en de Spaanse cultuur, en dit werk kunnen we overal doen. We proberen om de twee maanden terug te gaan naar Nederland. Maar voorlopig zit Spanje nog in lockdown!"