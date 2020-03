Afgezegde optredens, workshops en trainingen vanwege het coronavirus. Duizenden zzp’ers zitten de komende weken zonder inkomen. Toch zitten veel van hen niet bij de pakken neer. Deze freelancers bedachten een slimme manier om vanuit huis toch geld te verdienen.

Deze week zou gitarist en zanger Joep Pelt (40) aan zijn nieuwe theatertour zijn begonnen. "Hier zou ik mijn inkomen voor de komende vijf maanden uit halen." Maar het coronavirus gooide net als bij veel andere zzp'ers roet in het eten. "Veel van mijn optredens zijn afgezegd en ook van andere optredens is het niet duidelijk of ze doorgaan. Ook de meeste van de gitaarlessen die ik geef, zijn afgezegd."

In plaats van bij de pakken neer te zitten, kwam Pelt al in snel actie. Gisteren plaatste hij een filmpje op Facebook waarin hij aankondigt vanaf nu via Skype of WhatsApp gitaarles te geven.

Ook kok en kookboekauteur Meneer Wateetons (46), die al jaren interviews geeft zonder zijn echte naam te vermelden, ging op zoek naar een oplossing. "60 procent van mijn inkomen haal ik uit het geven van kookworkshops", vertelt hij. "Door corona loop ik een groot deel van mijn inkomsten mis."

Kans om te vernieuwen

Hoewel hij baalt, ziet de workshopleider het ook als een uitgelezen kans om zichzelf te vernieuwen. "Ik speelde al langer met het idee om te beginnen met online workshops", vertelt hij. En dus verdiepte hij zich twee dagen lang in de software die nodig is om online cursussen te geven.

Dinsdagavond gaf hij zijn eerste online workshop kimchi maken. Hiervoor meldden maar liefst 271 mensen zich aan. Deze keer was het gratis, maar voor sommige workshops die volgen gaat hij een kleine vergoeding vragen. Want het blijft niet bij het maken van het Koreaanse gefermenteerde groente recept. "Ik wil een workshop gaan geven over het stoken van je eigen alcohol", zegt hij opgewekt. "Als je daar bijvoorbeeld aloë vera aan toevoegt, heb je je eigen handendesinfectie. Hoe leuk is dat."

Gedicht op bestelling

Ook bij het nieuwe initiatief van Spoken Agency loopt het storm. De dertig dichters, schrijvers en spoken word-artiesten die hier bij aangesloten zijn schrijven sinds een aantal dagen aan één stuk door gedichten. "Mensen kunnen bij ons een gedicht bestellen voor iemand die alleen zit in deze coronatijd", vertelt dichter en spoken word-artiest Justin Samgar.

“Mensen zijn er heel blij mee, de reacties zijn hartverwarmend.” Justin Samgar

Ook hij is al zijn opdrachten voor de komende maand kwijt. "Ik treed veel op bij bedrijfsfeestjes en geef trainingen over hoe je in het openbaar moet spreken. Dat kan nu allemaal niet." Voor de gedichten vraagt het collectief een vrijwillige bijdrage. Samgar: "Die variëren tot nu toe van 5 tot 30 euro per gedicht." Hoeveel gedichten er precies geschreven zijn, heeft hij niet bijgehouden. "Maar", zegt hij. "Ik ben voortdurend opdrachten aan het doorzetten en al onze leden zitten nu te dichten."

Positieve energie

Het initiatief levert hem bovendien meer op dan alleen geld. "Mensen zijn er heel blij mee, de reacties zijn hartverwarmend. Dat geeft mij ook weer positieve energie. "

Ook gitarist Pelt hoopt snel op aanmeldingen. "Ik ken veel mensen die roepen dat ze altijd al gitaar hebben leren spelen, maar geen tijd hebben. Nu hebben ze die tijd wél."