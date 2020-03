Als ondernemer loop je geregeld tegen problemen en dilemma's aan. Heb je hier een vraag over? In De Ondernemersraad gaat NU.nl voor je op zoek naar het antwoord. Sabine Klykens (42) begeleidt kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Door de coronacisis heeft ze nu geen inkomsten. Haar vraag luidt: kan ze haar werk ook online voortzetten?

Terwijl thuiswerken voor de ene freelancer geen probleem is, kan het voor de ander praktisch onmogelijk lijken. Bijvoorbeeld in het geval van Sabine.

Sabine Klijkens (42) begeleidt kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking én geeft trainingen in de zorg. "Voor mijn werk als begeleider moet ik bij de kinderen thuis zijn", legt ze uit. Daarnaast geeft ze op locatie trainingen aan zzp' ers in de zorg.

Bedrijf: MetSabine

Oprichter: Sabine Klykens

Opgericht: 2016

Probleem: Hoe zet ik mijn werk online voort?

"Ik leer ze hoe ze hun bedrijf op kunnen zetten. Daarin komt van alles aan bod. Van het maken van een website tot financiële zaken die bij het ondernemerschap komen kijken." Dit deed ze altijd op locatie. "De trainingen online gaan geven is een optie. Wél vraag ik me af hoeveel mensen zich hiervoor zullen opgeven. Dit is niet bepaald het ideale moment om als zorgverlener een praktijk als zelfstandige te beginnen."

Door de coronacrisis loopt Klykens haar hele maandsalaris mis. "Ik heb écht nul inkomsten." Én dat moet zo snel mogelijk veranderen. Haar vraag is dan ook: wat zijn de online mogelijkheden voor mij en andere freelancers in mijn sector?

Petra van Haandel is businesscoach met een achtergrond in de zorg en voorzitter van coöperatie Universeel Ondernemen die ondernemers bij het opzetten van een online business.

"Kinderen met een beperking online begeleiden, kan beter dan je denkt", zegt businesscoach Petra van Haandel. Bij Universeel Ondernemen helpen zij en andere experts ondernemers bij het opzetten van hun online bedrijf. Zelf werkte Van Haandel dertig jaar in de zorg voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking.

"Bedenk eerst: Wat hebben kinderen en hun ouderen met een verstandelijke beperking nu nodig?", zegt ze. Van Haandel heeft even overlegd met revalidatiearts voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking John Rutten en hij benadrukte dat deze groep vooral veel behoefte heeft aan structuur.

“Bedenk eerst: Wat hebben kinderen en hun ouderen met een verstandelijke beperking nu nodig?” Petra van Haandel, businesscoach

Van Haandel: "Daarom is het belangrijk om thuis een vaste en herkenbare structuur met duidelijke rituelen op te zetten. Samen met de ouders kan Sabine kijken wat hiervoor nodig is. " Die structuur is volgens van Haandel prima online aan te brengen. "Bijvoorbeeld door elke ochtend dezelfde video te laten zien of hetzelfde liedje te spelen. "Leuk én aardig, maar hoe zet je dit precies op?

Hoewel je veel online kunt oplossen, is het volgens den Haandel wél handig om ouders extra te begeleiden. "Ook hier kun je speciale instructievideos voor opnemen. Dit kan gewoon met je telefoon."