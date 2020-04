Het kabinet presenteerde op 17 maart een noodpakket voor ondernemers die getroffen zijn door de economische gevolgen van het coronavirus. Er wordt voor de komende drie maanden 10 tot 20 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en zelfstandigen overeind te houden. Een overzicht:

Loonmaatregel voor werknemers die door corona thuis zitten

Ondernemers die gedurende drie maanden minimaal 20 procent minder omzet verwachten, kunnen bij uitkeringsinstantie UWV met terugwerkende kracht per 1 maart loonsubsidie aanvragen. De werkgever moet wel het volledige salaris doorbetalen en mag de werknemer in die drie maanden niet ontslaan.

De maatregel is omgedoopt tot Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de oude systemen waren niet geschikt voor de gigantische toeloop van de afgelopen dagen, de site lag geregeld plat. Vanaf 6 april kunnen ondernemers terecht bij de tijdelijke noodmaatregel.

Afhankelijk van het omzetverlies, betaalt de overheid een deel van het salaris. Is die daling 100 procent, wordt de maximale loonsom van 90 procent betaald. Is het omzetverlies bijvoorbeeld 50 procent, dan wordt 45 van het salaris vergoed.

Ondernemers moeten hun omzet in de maanden maart, april en mei van 2019 vergelijken met dezelfde maanden van dit jaar. Er mag tot twee maanden worden geschoven. Uiteindelijk toetst het UWV achteraf of de uitgekeerde bedragen juist zijn. Dan volgt indien onnodig een nabetaling of een naheffing. Er worden geen boetes uitgedeeld als de bedragen onjuist blijken.

De regeling geldt ook voor werknemers met een flexcontract, uitzendkrachten en payrollers.

Ondernemers die hard worden getroffen krijgen 4.000 euro

Ondernemers die direct zijn getroffen door de financiële gevolgen van het coronavirus, kunnen tot en met 26 juni aankloppen bij een digitaal noodloket voor een eenmalig bedrag van 4.000 euro.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) geldt voor de sectoren die hard worden geraakt door de 1,5 meteregel.

Dit zijn volgens het kabinet: eet- en drinkgelegenheden, non-food-sector (zoals winkeliers), bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en (sport)evenementen, casino’s, en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen.

Bijstandsregeling voor zelfstandigen zonder personeel

Zzp’ers kunnen bij hun gemeente aankloppen voor een uitkering als het inkomen door de coronacrisis onder bijstandsniveau komt. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is er voor de maanden maart, april en mei en kan tot 1 juni worden aangevraagd.

De toelatingseisen voor de uitkering zijn versoepeld. Er wordt bijvoorbeeld niet gekeken naar het eigen vermogen of naar dat van een eventuele partner of naar de levensvatbaarheid van de onderneming.

Voor alleenstaanden wordt het inkomen tot maximaal 1.050 euro netto aangevuld, voor gehuwden en samenwonenden tot maximaal 1.500 euro netto.

Minster Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kinderopvang wordt deels vergoed

Ouders die hun kinderen niet naar de opvang kunnen brengen, krijgen de eigen bijdrage vergoed. Dat is in eerste instantie van de periode tussen 16 maart en 6 april, de periode waarop de opvang dicht moet, maar kan worden verlengd.

De regeling geldt zowel voor de kinderdagopvang, de buitenschoolse opvang, als de gastouderopvang.

De compensatie wordt overgemaakt aan de kinderopvanginstelling, die maken het weer over naar de ouders. Het bedrag dat ouders terugkrijgen is het verschil tussen de kinderopvangtoeslag en de betaalde factuur.

Uitstel belastingen en schrappen van boetes

Ondernemers mogen hun belastingen later betalen. Het gaat om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. Uitstel kan worden aangevraagd als er aangifte is gedaan en de ondernemer een aanslag heeft ontvangen. Ondernemers krijgen van de Belastingdienst direct uitstel van het betalen van belastingen voor maximaal drie maanden.

Een eventuele boete voor betalingsverzuim wordt geschrapt. De invorderingsrente die je moet betalen nadat de betalingstermijn is verstreken, gaat van 4 naar bijna 0,01 procent. Dat geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente gaat naar bijna 0 procent.

Ondernemers moeten makkelijker geld kunnen lenen

Het kabinet trekt meer geld uit voor leningen waar de Staat garant voor staat. Het gaat in eerste instantie voor leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grote ondernemingen die gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (afgekort als GO).

Dit instrument is normaal bedoeld voor leningen tussen de 1,5 en 50 miljoen euro. Dat plafond wordt tijdelijk verhoogd naar maximaal 150 miljoen euro. De overheid staat voor 50 procent van deze leningen garant, zodat banken eerder geneigd zijn het krediet aan de bedrijven te verstrekken. Het kabinet trekt hier 1,5 miljard euro voor uit.

Kleine ondernemers mogen later aflossen en krijgen rentekorting

Ook voor kleine ondernemers komen er gunstige leningsvoorwaarden. Het gaat om de microkredietenverstrekker van de overheid Qredits, bedoeld voor kleine en startende ondernemers die sowieso al moeilijk aan financiering komen.

Door de coronacrisis krijgen ondernemers uitstel van aflossing voor de komende zes maanden en de rente wordt automatisch verlaagd naar 2 procent. Het kabinet zet hier 6 miljoen euro voor opzij.

