Als ondernemer loop je geregeld tegen problemen en dilemma’s aan. Heb je hier een vraag over? In De Ondernemersraad gaat NU.nl voor je op zoek naar het antwoord. Peter van de Breevaart (22) heeft een online moestuinwinkel, moestuinland.nl Hij wil weten hoe hij aan geld om te investeren in online marketing komt.

Bedrijf: Moestuinland.nl

Oprichter: Peter van de Breevaart

Opgericht: 2017

Probleem: Hoe kom ik aan geld voor marketing?

Hoe kom je als start-up aan geld voor een nieuwe investering? Dat vraagt Peter van de Breevaart (22) zich af. Drie jaar geleden startte hij samen met een vriend zijn eigen online moestuinwinkel. "We verkopen bloemen, groenten en kruidenzaden," vertelt hij. En dat loopt best goed. "Het eerste jaar hebben we helemaal niets verdient, inmiddels zit er een stijgende lijn in de omzet. Afgelopen februari telde die 2500."

Toch kunnen de heren nu nog niet van hun bedrijf leven en dat is wel hun doel. En daarvoor is meer financiële investering nodig, denkt Breevaart.. Toen ze begonnen investeerden ze elk vijfhonderd euro in het bedrijf. "Dat geld hadden we nodig voor de aankoop van zaden en het opzetten van onze website. "

Waar ze nu geld voor nodig hebben? "Marketing," aldus van de Breevaart. "We willen gaan investeren in Google Ads zodat we bovenin de zoekmachine komen." En dat is niet goedkoop. "Je betaalt per klik, als je het echt goed wilt doen, kom je al snel uit op 1500 euro per maand." En dat geld hebben van de Breevaart hiervoor niet beschikbaar. En dus wil hij weten: hoe kom ik aan dat geld?

Annegien Blokpoel is al sinds 2003 ondernemer. Met haar bedrijf PerspeXo adviseert ze al dertien jaar bedrijven en start-ups.

"Staar je niet blind op alleen Google," zegt Annegien Blokpoel. "Dat is hele dure marketing, die steeds meer gaat kosten. Je kunt jezelf daar dus beter niet te afhankelijk van maken."

Bovendien zijn er volgens haar genoeg andere manieren om aan nieuwe klanten te komen. Bijvoorbeeld, door een advertentie te plaatsen in bladen die worden gelezen door de doelgroep. "Zoek goed uit waar je klanten zitten. Lezen ze bijvoorbeeld de Margriet en de Libelle, of vakbladen? Dan kan het lonen om daar een advertentie in te plaatsen."

Mochten dit soort vormen van marketing niet genoeg klanten opleveren? Dan kun je volgens Blokpoel altijd nog voor Google Ads kiezen. Een manier om hier geld voor in te zamelen is een crowdfundingcampagne. "Vraag je klantenkring om je te steunen. In ruil voor een financiële bijdrage krijgen ze dan bijvoorbeeld een zadenpakket."

Een andere optie is volgens Blokpoel om een lening aanvragen bij Qredits, dat leningen verschaft aan kleine ondernemingen tot 250.000 euro. "Maar", zegt ze. "Dan is het wel heel belangrijk dat je een goed businessplan hebt waarin je uit kunt leggen hoe je dat geld gaat terug verdienen. En dat plan heb je ook nodig voor investeerders en natuurlijk voor jezelf"