Nederlandse bedrijven hebben in 2019 minder octrooiaanvragen ingediend ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal werden 6.954 Nederlandse octrooien aangevraagd, blijkt donderdag uit de nieuwe index van het Europees Octrooibureau (EOB).

De daling van 2,6 procent ten opzichte van 2018 is volgens het EOB voornamelijk veroorzaakt doordat enkele van de prominentste indieners minder octrooien hebben aangevraagd.

Ondanks de eerste daling sinds 2016 blijft Nederland wereldwijd de nummer acht op de ranglijst met de meeste octrooiaanvragen. De Verenigde Staten blijven de ruime koploper met 25 procent van de octrooiaanvragen. In Europees verband staat Nederland op de vierde plaats, na respectievelijk Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.

Het EOB gebruikt het aantal octrooiaanvragen per inwoneraantal als indicatie voor de innovatiekracht van een land. Volgens EOB-voorzitter António Campinos is Nederland een thuisbasis van veel innovatie. "Zeker gezien de positie van verschillende toonaangevende bedrijven in de top van onze octrooiaanvragers. Wat bovendien telt, is dat de octrooiaanvragen vanuit Nederland een breed terrein van technologie bestrijken."

De bedrijven waar Campinos naar verwijst, zijn Royal Philips (1.542 aanvragen), Signify (656), Airbus (530), NXP (351) en DSM (343).

Het EOB heeft het afgelopen jaar een recordaantal van 181.000 aanvragen ontvangen. Dat is voornamelijk veroorzaakt door een flinke stijging in het aantal aanvragen vanuit China, de VS en Zuid-Korea.