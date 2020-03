Als ondernemer loop je geregeld tegen problemen en dilemma’s aan. Heb je hier een vraag over? In De Ondernemersraad gaat NU.nl voor je op zoek naar het antwoord. Deze week: Bram Kuijken (37) is docent Ondernemen aan de Universiteit van Amsterdam en oprichter van Masterchallenge.me. Hij wil weten hoe hij zijn doelgroep het beste kan bereiken.

"Wat studenten leren op de universiteit sluit vaak niet aan bij de vaardigheden die ze later tijdens hun werkende leven nodig hebben. Tenminste, dat zie ik regelmatig om mij heen als docent aan de Universiteit van Amsterdam. Ook wordt er vaak niks gedaan met de opdrachten die ze doen."

"Papers belanden vaak ergens in een la en dan kijkt niemand er meer naar om. Omdat ik hier verandering in wil brengen, heb ik een jaar geleden Masterchallenge.me opgericht. Hier kunnen universiteitsdocenten makkelijk vraagstukken van verschillende bedrijven werven voor hun vak en deze koppelen aan studenten. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we het beste internationaal opschalen? Of: wat is ons meest ideale klantsegment?"

Bedrijf: Masterchallenge.me

Oprichter: Bram Kuijken

Opgericht: 2019

Probleem: Hoe kan de doelgroep bereikt worden?

"Door dit soort opdrachten te laten uitvoeren door studenten, worden de lijntjes tussen het bedrijfsleven en de universiteit korter. Normaal gesproken kost het docenten veel moeite om dit soort challenge-based opdrachten te vinden. Het Master Challenge Platform maakt dit dus makkelijker."

"Voor docenten is het platform gratis, bij bedrijven die een opdracht plaatsen en gekoppeld worden aan een studententeam breng ik een bedrag in rekening. Ik heb nu dertig challenges lopen via het platform. Op dit moment maken er vier docenten gebruik van. Dat moeten er meer worden. Ik weet alleen niet hoe ik die het beste kan bereiken. Mijn vraag is dan ook: Hoe kan ik dat het beste doen? Bottom-up of top-down? Oftewel, neem ik direct contact op met de docenten of met de programma directeuren en decanen?"

De Ondernemersraad legt het voor aan Danny Bree, ondernemer en start-upcoach:

"Ik heb het platform dat Bram heeft opgericht uiteraard even bekeken. Om te beginnen is het belangrijk om te weten welk probleem hij hiermee precies voor wie oplost. Is het gebrek aan praktijkgerichte opdrachten alleen een probleem voor de studenten of ook voor de Universiteit van Amsterdam? Of is dit wellicht zelfs een landelijk probleem? In dat geval zou het een agendapunt bij het ministerie van Onderwijs kunnen zijn."

"Maar om Brams vraag direct te beantwoorden. Ik denk dat het loont om je doelgroep zowel bottom-up als top-down te benaderen. Idealiter zou het platform ook door studenten worden omarmd. Die kunnen er dan bij hun docenten en decanen op aandringen van het platform gebruik te maken."

“Belangrijk is wel dat er vanaf de bedrijvenkant voldoende interessante opdrachten blijven worden aangeboden.”

"Belangrijk is dan wel dat er vanaf de bedrijvenkant voldoende interessante opdrachten blijven worden aangeboden. Ik denk dat er vooral veel 'kleinere' bedrijven geïnteresseerd zullen zijn in de wetenschappelijke en creatieve kennis van studenten. Voor deze bedrijven is het denk ik wel belangrijk als het duidelijk is wat de kosten zijn, dit staat nu nog niet duidelijk op de website vermeld."

"Als je financiële steun krijgt vanuit het ministerie of vanuit de Universiteit van Amsterdam kun je opdrachten wellicht op basis van een no cure-no pay-basis uitvoeren. Hierdoor maak je de drempel voor bedrijven om zich in te schrijven minder hoog, krijg je nog meer opdrachten en kan het platform nog sneller groeien."