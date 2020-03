Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken en is het gras echt zoveel groener aan de overkant? Deze week: Noortje Verhart, die een sociale onderneming in hoogwaardige chocolade begon vanuit Amsterdam in Peru, en met haar gezin in Mali woont.

Eerlijke chocola: de meeste grote bedrijven zorgen er wel voor dat dat op hun wikkel staat. Maar aan die eerlijke prijs voor cacaoboeren hebben hun vrouwen, de cacaoboerinnen, weinig. Die werken op het land van hun man en zien maar een klein gedeelte van het geld.

Van de 'eerlijke' prijzen van de cacaosector profiteren vooral de mannen, niet de vrouwen; die zorgen naast het werk op het land voor nog een extra inkomen, want uiteindelijk zorgen zij voor voldoende eten op tafel.

“Rokbar is een sociale onderneming, waarmee we een nieuw geluid willen laten horen in de cacaosector, maar geld verdienen is lastig.” Noortje Verhart

Noortje Verhart werkte in Amsterdam bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen waar ze zich richtte op gendergelijkheid in de cacaosector, en bedacht met KIT-collega's een concept om de boerinnen ook te laten profiteren van de cacaohandel. Rokbar, heet het chocolademerk van Anna Laven, Cassandra Salvo en Noortje Verhart - en de hele keten van boon tot reep wordt gedaan door vrouwen.

Boerinnen in de cacao-industrie hebben minder mogelijkheden hun bonen te verkopen en kunnen dus minder snel groeien naar een betere positie in de cacaosector. Verhart: "We wilden dus chocola ontwikkelen die helemaal geproduceerd is door vrouwen. We werken samen met een vrouwelijke partner in Lima die de chocola inkoopt, dus ook dat proces wordt door vrouwen gedaan."

In Lima, want de cacaobonen worden geteeld in Peru. "In Mali is geen cacao, en onze verhuizing naar dit land is ook niet gerelateerd. Mijn man kon hier werken bij een waterproject en ik werk hier bij de ambassade en hou me bezig met gendergelijkheid. Rokbar is een sociale onderneming waarmee we een nieuw geluid willen laten horen in de cacaosector, maar geld verdienen is lastig. We hebben het niet opgezet als winstgevend bedrijf en we wilden ook geen stichting zijn, dus we hebben er gewoon nog een baan naast."

In Peru betalen ze geen vijf euro voor een reep

Rokbar begon in 2018 en vorig jaar werden de eerste chocoladerepen naar Nederland gevlogen. "Het is een product van echt hoge kwaliteit, en in Peru betalen consumenten daar geen vijf euro voor. In Europa is het zelfs een vrij nieuw idee om meer te betalen voor een goed product als chocola. Chocola ligt namelijk ook gewoon voor een euro in de supermarkt."

De Rokbarchocolade is een single origin product. Dat betekent dat de bonen niet zijn gemengd, maar dat de cacao uit één plaats komt. Bij goedkopere chocoladeproducten worden bonen van overal vandaan geblend. "De chocola heeft 70 procent cacao, maar smaakt zoet door de hoge kwaliteit van de boon."

Qua toekomstplannen zit Verhart voorlopig goed in Mali. "Wie weet gaan we uitbreiden naar Afrikaanse chocoladelanden zoals Ghana en Nigeria. Over twee jaar maken we de balans op van ons leven in Bamako, maar we vinden het een fijne stad. De investering die we hebben gedaan in Rokbar krijgen we niet op korte termijn terug, maar we maken wel een statement in de cacaosector!"