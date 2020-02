Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken en is het gras echt zoveel groener aan de overkant? Deze week: Lisette Venema (26), die nog maar net de stap heeft genomen en op Zanzibar haar onderneming opzet.

Zanzibar, een eiland aan de oostkust van Afrika en onderdeel van Tanzania, geeft de gestreste, overwerkte westerling wat we hier niet hebben. Exotische temperaturen, witte stranden aan de Indische Oceaan, verse mango's en prachtige natuur, maar ook armoede, primitief leven en een 'hier en nu'-levenshouding. Dat laatste, zegt Lisette Venema, geeft een overwerkte Nederlander het perspectief dat je in een behandelkamer niet vindt.

Venema emigreerde drie maanden geleden met haar partner naar Zanzibar om een onderneming te starten: een retraite die zich richt op het herstel en vooral het voorkomen van een burn-out. Ze wonen in een huis aan het strand, zegt Venema. "Vanuit mijn huis zo het water induiken, dat is echt een droom die uitkomt."

Zon en strand

Venema: "Emigreren naar een zonnig land en wonen aan het strand, dat was altijd mijn grote droom. Ik ben geboren in Nieuw-Zeeland en heb vroeger op de Fiji-eilanden gewoond; dat maakte die droom voor mij bereikbaar. Mijn vriend is een ondernemer en wilde graag in Afrika gaan ondernemen. Dat leek mij ook wel wat, maar wel onder de voorwaarde dat ik er als psycholoog kon werken."

Venema werkt momenteel online als psycholoog, maar organiseert tegelijkertijd haar eerste retreat voor mensen die tegen een burn-out aan zitten of dat juist willen voorkomen. "Het is niet zomaar een relaxte vakantie en de gasten die de retraite bezoeken hebben een hulpvraag: er is sprake van sociale druk, het lukt niet om een goede werkbalans te vinden, ze ervaren veel stress. We hebben een dagelijks programma van yoga, meditatie, groepssessies, individuele sessies, maar ook ontspanning en leuke toeristische activiteiten."

'Accepteer wat je niet kunt veranderen'

Zanzibar is arm en naast alle luxe hotels leeft de bevolking er primitief. Dat is leerzaam, zegt Venema. Het past bij de vorm van therapie die ze geeft: acceptance commitment, het accepteren wat je niet kunt veranderen. "Je proeft hier de ubuntu-filosofie die uit het zuiden van Afrika komt. Ubuntu gaat over delen, vergeving, een wij-cultuur, over hoe hulp vragen iets moois is en daar willen we van leren en er een stukje van meegeven aan de Nederlanders die hier komen."

Venema gebruikt een guesthouse dat haar buren runnen en geen eigen locatie; er zijn al hotels genoeg op het eiland. "In de toekomst zullen we misschien luxere retreats aanbieden aan grote bedrijven waar veel werkdruk wordt ervaren. Maar we beginnen net en ik moet nu vooral hard werken aan de marketingstrategie. Lastig, want ik ben psycholoog, geen marketeer. Gelukkig krijg ik hulp."

De eerste retraite staat gepland in maart. Tot die tijd werkt Venema als online psycholoog en haar vriend bij een bedrijf dat SUP-boards verhuurt. "We kunnen zo best rondkomen, want het leven hier is goedkoop." Dus werkt Venema ook een dag per week vrijwillig in een zogenaamd sober house. "Heroïneverslaving is een groot probleem op het eiland en verslaafden worden behandeld in deze sober houses. Ik vind het een mooie manier om mensen te leren kennen en de cultuur te begrijpen."