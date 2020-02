Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken en is het gras echt zoveel groener aan de overkant? Deze week: Jan van Kuijk (59), die zijn huis in Nederland heeft verkocht en locatieonafhankelijk werkt - momenteel met uitzicht op de Tafelberg.

Toen Van Kuijk met zijn zoon in een Mongolische tent van de kou wolkjes zat uit te blazen, merkte hij tot z'n verbazing dat de 4G er prima werkte. Google eens op digital nomad, zei zijn zoon. Dat deed hij, en nadat zijn relatie op de klippen is gelopen besluit de 59-jarige webdesigner géén huis meer te kopen in Nederland. Zonde van de vaste lasten als je werkelijk op elke plek kunt werken.

“Ik werk in een coworking space met andere digital nomads die mijn kinderen hadden kunnen zijn.” Jan van Kuijk (59)

Van Kuijk: "In 2004, na mijn scheiding, maakte ik plannen om een huis in Hongarije te kopen. Ik hou van het land, had er een paar maanden rondgefietst en met de Hongaren kennisgemaakt. En de huizenprijzen zijn er laag. Toen ik na mijn scheiding een nieuwe relatie kreeg, maakten we wilde plannen voor ons Hongaarse huis, zoals je dat doet in een nieuwe relatie. Ik was gescheiden en wilde Nederland ontvluchten, maar dat was niet de oplossing. Toen ik mijn huis in Hongarije uiteindelijk kocht, was die relatie al uit."

Van Kuijk woonde afwisselend in Hongarije en Nederland. Na zijn openbaring in de Mongoolse hut ging Van Kuijk vol voor het digitalenomadenbestaan. "Ik besloot geen nieuw huis in Nederland te kopen, maar vanaf Hongarije de wereld over te vliegen."

Jan van Kuijk in het Colombiaanse gebied Eje Cafetero. (Foto: privécollectie)

Van Hongarije naar Zuid-Afrika

Van Kuijk bouwt websites voor klanten, regelt het beheer ervan en de technische updates. Hij heeft voor dat werk alleen een tafel, laptop en snelle internetverbinding nodig.

"Ik ben gisteren in Kaapstad geland, maar zit net als jij nu op maandagochtend om 9.00 uur gewoon op kantoor. Alleen heb ik net de Tafelberg gezien, ik bedoel: hoe fout kun je hier zitten? Ik werk in een coworking space met andere digital nomads, die qua leeftijd mijn kinderen hadden kunnen zijn. In Málaga betaalde ik zo'n 200 euro om een maand lang gebruik te maken van zo'n kantoor met internet en koffie en collega's van over de hele wereld. En hier in Kaapstad ook zoiets. Ik kocht een ticket van Boedapest naar Kaapstad, oké, maar ik heb geen vaste lasten meer in Nederland. Ik leef dus net zo goedkoop als iemand die een huis in Amsterdam heeft of nog goedkoper."

“Diep in mijn hart vind ik samen reizen het leukst. Maar welke potentiële partner van mijn leeftijd is zo gek om dit te doen?” Jan van Kuijk

Het werk van Van Kuijk loopt goed en biedt een stabiel inkomen. "Voor de afwisseling doe ik ook ander werk. Ik heb een gratis e-book geschreven waarin ik echt alles vertel over de digital nomad lifestyle. Hoe je wereldwijd kunt bellen met je Nederlandse nummers voor bijna niks - dat weten veel mensen niet. Dat zorgt weer voor wat extra inkomen dankzij de advertentie-inkomsten. Zo probeer ik af en toe wat nieuws. Maar mijn onderneming is Nederlands, ik draag de btw af in Nederland en ook mijn klanten komen uit Nederland."

Of het niet eenzaam is af en toe? "Soms wel! Diep in mijn hart vind ik samen reizen het leukste. Maar welke potentiële partner van mijn leeftijd is zo gek om dit te doen? Als ze al bestaan - dan zitten ze hier, in de cowork-kantoren!"