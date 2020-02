Het aantal Instagram-gebruikers neemt per jaar toe. Ook steeds meer bedrijven en ondernemers ontdekken het platform. Niet gek, het is een goedkope en makkelijke manier van marketing. Maar hoe maak je hier optimaal gebruik van?

Het leven en werk van natuurillustrator Sterre Vebokkem (34) kun je eigenlijk niet los van elkaar zien. Ze illustreert voor verschillende natuurorganisaties en woont met man en kind op een berg in de Spaanse provincie Castellón. Op vijftien minuten lopen ligt een klein dorpje, voor de rest is er alleen bos en wildernis.

De omgeving waar ze woont dient als inspiratie voor haar tekeningen en dat zie je terug op haar Instagram-account @illustratorofwildthings. "Ik wissel foto's van de omgeving waar ik woon af met foto's van mijn tekeningen", zegt ze. "Volgers worden meer geraakt door mijn tekeningen als ze het verhaal erachter kennen."

Groot bereik met Instagram

Instagram biedt Vebokkem de ruimte om dit verhaal te vertellen. Sinds vier jaar zet ze het platform in om meer klanten te trekken. Verstandig, vindt Noud Baijens. Hij is eigenaar van Pro Contact, een online marketingbureau dat gespecialiseerd is het werven van klanten en personeel via sociale media. "Steeds meer mensen ontdekken Instagram. Je kunt via het platform dus steeds meer mensen bereiken."

Het aantal Instagram-gebruikers groeit inderdaad gestaag. In Nederland waren dat er in 2019 4,5 miljoen, 26 procent meer dan het jaar daarvoor. In eerste instantie werd het platform vooral privé gebruikt, maar inmiddels is het kanaal voor veel bedrijven en ondernemers een essentieel onderdeel geworden van hun marketingstrategie. "Instagram is eigenlijk gewoon een heel goedkope manier van adverteren", zegt Baijens. "Stel je wilt duizend mensen bereiken, dan is dat met Instagram gemiddeld honderd keer goedkoper dan bijvoorbeeld via een advertentie in de krant."

Niet altijd aantrekkelijk beeld

Dat je als reisblogger of chef-kok nieuwe klanten kunt aantrekken via Instagram is niet moeilijk voor te stellen. Maar wat als je geld verdient met iets wat niet dagelijks aantrekkelijk beeld oplevert? Bijvoorbeeld boekhouden. Volgens Baijens kan elke type ondernemer in principe iets hebben aan Instagram. "Maar', geeft hij toe. "De een moet voor leuke content iets meer moeite doen de ander."

Ook het werk van freelance jurist Charlotte Meindersma leidt niet direct tot mooie content. Toch is ze een actief gebruiker en verwerft ze 20 procent van haar klanten via haar account @charlotteslaw. Meindersma is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en werkt dan ook veel met mensen uit de creatieve sector.

"Die zitten bijna allemaal op Instagram", aldus Meindersma. Maar het beeld op haar account is niet leidend. "Ik geef veel tips en uitleg", legt ze uit. "Die zet ik dan in de beschrijving." Omdat er bij elke post toch een foto moet, gebruikt Meindersma meestal een foto van zichzelf in haar werkomgeving. "Gebruikers houden over het algemeen van foto's waar mensen op staan. Maar die foto's hebben in mijn geval meestal niks te maken met de inhoud van de post."

Zorg voor relevante content

Zowel Meindersma als Vebokkem post elke doordeweekse dag wel iets. Geregeld posten is volgens Baijens inderdaad verstandig. "Hoe meer je deelt, hoe groter je bereik. Maar", voegt hij toe. "Zorg er wel voor dat je content relevant is. Als je maar wat post, loop je het risico dat mensen je gaan ontvolgen."

Ook is het handig om het soort posts dat je plaatst een beetje af te wisselen. "Plaats de ene dag een foto en de andere dag weer een story met tips. Zo blijven volgers geboeid", zegt Baijens. Zo plaatst Verbrokkem de ene dag weer een foto van haar werk, dan weer een video waarop te zien is hoe ze aan het schetsen is en weer een andere dag een foto van zichzelf en haar gezin in de natuur. Hoewel het leven van Verbrokkem op Instagram jaloersmakend is, komt het zeker niet ongeloofwaardig over.

Blijf authentiek

En dat is belangrijk, want volgens Baijens rekenen volgers je af op je authenticiteit.

"Als je niet geloofwaardig overkomt, haken volgers af", legt hij uit. Om die reden neemt Meindersma de vragen die ze via Instagram krijgt heel serieus. "Ik beantwoord die altijd. Zo voelen mensen zich gehoord en merken ze dat ik écht weet waar ik het over heb en niet alleen een reclamepraatje houd."