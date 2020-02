Wie niet in loondienst werkt, krijgt meestal geen dagelijkse feedback. Daarom kan het lonen je eigen intervisiemomenten te organiseren. "Zonder feedback stagneert je groei."

Eén keer per twee maanden gaat freelance EFT-therapeut Anita Eeltink (44) met een aantal collega's om de tafel zitten. "Dan bespreken we zowel inhoudelijke als ondernemers vraagstukken", legt ze uit. "Bijvoorbeeld wanneer het verstandig is om je tarief te verhogen."

Paul van Kampen is eigenaar van Delphi Mindconnection, een organisatie die begeleiding biedt op het gebied van leiderschap en samenwerking. Wat hem betreft zouden meer freelancers en ondernemers Eeltinks voorbeeld moeten volgen. "Als freelancer moet je er zelf voor zorgen dat je feedback krijgt." Die feedback is wat hem betreft namelijk cruciaal. "Zonder stagneert je groei en is de kans groot dat je in een bepaald stramien blijft werken."

Je kunt natuurlijk ook feedback aan familie en vrienden vragen, maar dat is volgens Van Kampen niet hetzelfde als de kritische blik van een collega-ondernemer. "Die snapt toch beter tegen welke dilemma's je aanloopt."

Ondernemers uit verschillende branches

Bij de intervisie-bijeenkomsten van Delhpi Mindconnection, die Van Kampen zelf begeleidt, is ruimte voor acht tot tien ondernemers. Die komen stuk voor stuk uit een ander vakgebied. "Wanneer je inhoudelijk te veel met hetzelfde bezig bent, kan dit afleiden van waar het echt om gaat bij het ondernemen", zegt hij.

Bovendien denkt hij dat het gemakkelijker is om open naar elkaar te zijn als je niet in dezelfde branche zit. "Ervoor uitkomen dat het financieel niet zo lekker gaat, is een stuk lastiger op het moment dat je concurrent tegenover je zit."

De bijeenkomsten van Van Kampen verlopen volgens een vast stramien. Elke maand staat er een andere ondernemer centraal. "Ik interview diegene van tevoren uitgebreid en maak aantekeningen", legt hij uit. "Dat document stuur ik vervolgens naar de rest van de groep." Na vragen te hebben gesteld aan de ondernemer die die dag centraal staat, mag de groep vrijuit feedback geven. "Wanneer mensen volledig vrij zijn om te praten, zijn ze het eerlijkst. En juist aan die tips kun je veel hebben."

Dezelfde fase

Zeker wanneer de ene ondernemer zich op een bepaald gebied meer heeft ontwikkeld dan de ander, vindt oprichtster van Meetings in the Sun, Alex Malone (30). Om de zoveel tijd organiseert ze workations voor ondernemers in Lissabon en Marrakesh. Niet iedere ondernemer die zich aanmeldt, gaat automatisch mee. "We maken een selectie van mensen waarvan we denken dat ze elkaar aanvullen", aldus Malone.

Daarbij wordt er wel op gelet dat ondernemers in dezelfde fase zitten. "We maken een onderscheid tussen reizen voor starters en meer gevorderde ondernemers", legt ze uit. Bij die laatste groep staat opschaling bijvoorbeeld centraal. Malone: "Deze ondernemers willen groeien als bedrijf, maar zelf niet meer uren werken."

In dat geval kom je als ondernemers samen voor een specifiek vraagstuk, maar volgens van Kampen is het verstandig om intervisiebijeenkomsten op een meer regelmatige basis te houden. Zo ervaart ook Eeltink het. "Intervisie is cruciaal voor mij. Het houdt me scherp."