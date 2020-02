Jezelf blijven ontwikkelen en nieuwe dingen leren is belangrijker dan ooit. De arbeidsmarkt verandert immers razendsnel. Steeds meer werkgevers zien dan ook het belang in van het opleiden van hun personeel. Maar hoe zorg je er als zelfstandig ondernemer voor dat je up-to-date blijft?

Freelance kindervoedingscoach Ingrid van Rijen (42) is minstens drie uur per week kwijt aan het leren van nieuwe dingen. "Ik heb mezelf bijvoorbeeld geleerd hoe je een website kunt bouwen", geeft ze als voorbeeld. Op haar online platform Plien's Foodclub geeft ze gezinnen advies over gezonde keuzes op het gebied van voeding.

"Toen ik nog in loondienst was, had ik collega's die gespecialiseerd waren in sociale media of het schrijven van nieuwsbrieven", vertelt ze. "Nu zou ik dat moeten uitbesteden. Dat kost veel geld, dus loont het meer om het zelf te leren."

Bovendien is ze hierdoor breed inzetbaar. "Ik doe ook marketing- en communicatieopdrachten", legt ze uit. "Hoe meer ik kan, hoe aantrekkelijker ik ben voor opdrachtgevers."

Veranderende arbeidsmarkt

Ondernemers kunnen een voorbeeld nemen aan mensen als Van Rijen. De arbeidsmarkt verandert namelijk in rap tempo. Door automatisering worden veel van de taken die we doen overgenomen door robots en computers.

Alleen al in Nederland zorgt dat ervoor dat drie miljoen van de huidige banen straks niet meer bestaan. Om écht bij te blijven, moeten we minstens een halve werkdag per week nieuwe dingen leren. Dat is een van de conclusies van een studie naar de toekomst van werk dat adviesbureau McKinsey in opdracht van Google uitvoerde in negen Europese landen.

“Om tot je pensioen relevant te blijven, is het essentieel dat je blijft werken aan je ontwikkeling” Marjolein ten Hoonte, Randstad Groep Nederland

Als freelancer of ondernemer heb je dan weliswaar geen baan, dat betekent niet dat je achterover kunt leunen. "Je moet eigenlijk voortdurend in de gaten houden of de diensten die jij biedt nog wel aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt", zegt directeur Arbeidsmarkt bij Randstad Groep Nederland Marjolein ten Hoonte.

Daar komt bij dat we steeds langer door moeten werken. "Om tot je pensioen relevant te blijven, is het essentieel dat je blijft werken aan je ontwikkeling."

Investeren in ontwikkeling

Dat realiseerde ook slaapcoach Pam van den Hurk (44) zich. Sinds ze twee jaar geleden begon met ondernemen heeft ze zeker 20.000 euro uitgegeven aan scholing en persoonlijke ontwikkeling. "Ik heb cursussen gevolgd over geld verdienen en ben naar allerlei seminars geweest voor mensen die een product op de markt willen brengen."

Een van haar duurste uitgaven was een vijfdaagse retraite voor ondernemers op Bali. "We zaten daar met acht verschillende ondernemers. We sparden elke dag samen onder leiding van een businesscoach." Heel nuttig, vindt van den Hurk. "Door feedback te krijgen van medeondernemers, heb ik vertrouwen gekregen in de diensten die ik bied als ondernemer."

“Veel mensen denken bij dingen leren nog steeds aan teruggaan naar school.” Marjolein ten Hoonte

Maar ook als je geen duizenden euro's op de bank hebt, kun je nieuwe dingen leren. "Veel mensen denken bij dingen leren nog steeds aan teruggaan naar school", zegt Ten Hoonte. "Terwijl we 80 procent van wat we leren, gewoon leren door het te doen."

Ze adviseert ondernemers om mensen te benaderen van wie ze iets zouden willen leren. "Vraag hen bijvoorbeeld of je een dagje met ze mee mag lopen." Van Rijen maakte ook veel gebruik van gratis informatie. "Online kun je veel vinden", zegt ze. "Voor veel hiervan hoef je niet te betalen."

Langetermijnvisie

Investeren in je kennis en vaardigheden heeft volgens ten Hoonte te maken met een stukje langetermijnvisie. "Stel je hebt een winkel", zegt ze. "Dan is het verstandig om nu al in te spelen op de mogelijkheid dat je in de toekomst over moet stappen op online en te gaan werken aan de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt."

Ja, ook als je op dit moment nog omkomt in het werk. "We moeten zo lang werken tegenwoordig", zegt Ten Hoonte. "Om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt is de kans groot dat je op een gegeven moment weer een opleiding moet volgen. Maak hier ruimte en geld voor vrij."

Hoewel Van den Hurk pas net winst maakt met haar bedrijf, heeft ze nooit getwijfeld over het geld dat ze hierin investeerde. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn bedrijf groeit zolang ik me ontwikkel", zegt ze. Ze acht de kans ook groot dat ze de komende jaren veel geld zal blijven investeren in haar persoonlijke ontwikkeling. "Door te leren heb ik immers steeds meer te bieden."