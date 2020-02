In Andermans Zaken steken Thomas Moerman en Lisa Peters hun neus in de zaken van bekende ondernemers. Met deze week: Tessel de Heij (1988), oprichter van Gebrouwen door Vrouwen. Het razend populaire biermerk dat ze samen met haar zus runt, begon gewoon als hobby. De Heij: "Ik had niet gedacht ik ooit ondernemer zou worden."

De Heij vertelt dat ze absoluut niet de 'nieuwe Heineken' wil worden, omdat het wel leuk moet blijven. Ook praat ze over dikke deals en de oorlog om de tappunten ("daarin hebben wij de boot weleens gemist"). En over haar grote droom: ooit nog eens een bowlingbaan beginnen.

