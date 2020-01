Wilde je je carrière vroeger een slinger geven, dan werd je lid van de Rotary of een andere traditionele netwerkclub. Sinds de komst van sociale media is in contact komen én blijven met mensen die iets voor je kunnen betekenen een stuk makkelijker. Is de netwerkclub passé?

Onlangs mocht freelance socialemedia-expert en tekstschrijver Claire van Bavel (27) de communicatie verzorgen voor een groot duurzaamheidsevenement georganiseerd door de Rotary Club in Zeist. "Een leuke klus", zegt ze.

Dat de organisatoren van het evenement bij haar terechtkwamen, was niet toevallig. Van Bavel is sinds vier jaar lid van de Rotaract, de jongerentak van de prestigieuze netwerkclub Rotary, die in Nederland ongeveer vijfhonderd clubs heeft. Sterker nog: ze heeft de afdeling van de Utrechtse Heuvelrug zelf opgericht.

Hoewel netwerken volgens Van Bavel niet de belangrijkste reden is dat ze lid is geworden, is het wel een fijne bijkomstigheid. "De Rotary telt negentienduizend leden. Die zijn vaak werkzaam binnen interessante organisaties en bedrijven", legt ze uit. "Dankzij mijn lidmaatschap kom ik gemakkelijk met ze in contact. Bijvoorbeeld op de bijeenkomsten, maar ook via een speciale chat voor leden."

Van oudsher waren deze uit de Verenigde Staten overgewaaide 'serviceclubs' dé plek voor de hogere lagen van de samenleving om belangrijke contacten op te doen. Artsen, juristen en mensen uit het bedrijfsleven sloten zich hierbij aan om vrijwilligerswerk te doen én te netwerken.

Breng eerst je eigen netwerk in kaart

Maar waarom zou je als twintiger anno 2020 ook lid worden van zo'n netwerkclub? Van Bavel mag dan een vijver aan interessante contacten hebben om uit te vissen, ze heeft als Rotaract-lid ook een hoop verplichtingen. Zo wordt er van haar verwacht dat ze aanwezig is bij tweewekelijkse bijeenkomsten en bijdraagt aan de vrijwilligersprojecten. Een berichtje via LinkedIn sturen is dan toch een stuk makkelijker?

“De meeste mensen kennen uiteindelijk veel meer mensen dan ze zelf denken.” Jochem Klijn, netwerkexpert

"Het uitbreiden en onderhouden van je netwerk is met de komst van sociale media inderdaad een stuk makkelijker geworden", zegt netwerkexpert Jochem Klijn. Voordat je je aansluit bij een netwerkclub is het volgens hem dan ook zinvol om het netwerk dat je al hebt goed in kaart te brengen. "Door een netwerkclub wordt het aantal mensen dat je kent groter", legt hij uit. "Maar de meeste mensen kennen uiteindelijk veel meer mensen dan ze zelf denken. Ga dus eerst eens koffie drinken met mensen uit je al bestaande netwerk die iets interessants doen."

Maar niet iedereen heeft zin om voortdurend LinkedIn-berichtjes te versturen en dan is zo'n netwerkclub volgens Van Bavel een uitkomst. "Contact via LinkedIn is veel vrijblijvender", legt ze uit. "Iemand kan ervoor kiezen om niet op een berichtje te reageren of ziet je bericht over het hoofd. Wanneer je tegenover iemand zit tijdens een netwerklunch of diner zal dit niet zo snel gebeuren."

Verschillende soorten netwerkclubs

Toen ze zich aansloot bij de Rotoract was het Van Bavel in eerste instantie helemaal niet om het netwerken te doen. "Ik wilde graag iets nuttigs doen voor de maatschappij", legt ze uit. Hierin is ze eerder uitzondering dan regel. "De meeste ondernemers sluiten zich aan bij een netwerkclub omdat ze meer goedbetaalde en interessante opdrachten willen", aldus netwerkexpert Klijn.

“De meeste ondernemers sluiten zich aan bij een netwerkclub omdat ze meer goed betaalde en interessante opdrachten willen.” Jochem Klijn, netwerkexpert

Waar het netwerken bij de Rotary op een meer indirecte manier gebeurt, zijn er veel netwerkclubs waar het meer zakelijke aspect de boventoon voert. Bij wat voor club je je het beste kunt aansluiten, hangt af van je doel. "Als je kennis en ervaring wil uitwisselen heb je het meeste aan een netwerkclub met mensen uit je vakgebied", zegt Klijn. Als je nieuwe opdrachten wil, gelden er volgens hem weer andere criteria.

Via een netwerkclub in contact met jouw doelgroep

"Een groot misverstand is dat het handig is om lid te worden van een club waar je doelgroep loopt", aldus Klijn. "Dan ga je verkooppraatjes houden en daar knappen mensen op af." Het is volgens de netwerkexpert dan ook slimmer om bij een club te gaan waar mensen zitten die in contact staan met jouw doelgroep. "Je wil dat zij jou aanbevelen. Dat komt veel sterker over."

Minstens net zo belangrijk is dat je je er thuis voelt. Zo zal het prestigieuze karakter van de Rotary lang niet iedereen aanspreken. Klijn raadt daarom aan verschillende clubs te bezoeken. "Als de sfeer je niet aanstaat, wordt het lastig netwerken."