Nederlanders met leidinggevende functies bij techbedrijven in Silicon Valley geven inzicht in hun werk. Vandaag Stef van Grieken (33), senior product manager bij Google Research. "Om de beste mensen aan te trekken moet je producten maken die interessant zijn."

Dit verhaal wordt je aangeboden door MT.

Waar een stage wel niet toe kan leiden. In 2013 wilde Stef van Grieken, toen masterstudent Industrial Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen, voor zijn scriptie het internet doormeten. Doe maar een survey, was het advies van zijn begeleiders.

Maar Van Grieken had andere plannen. Hij ging voor een stage naar het hoofdkantoor van Google in Silicon Valley. "Dat was een supervette ervaring", zegt hij. Vervolgens werkte Van Grieken een tijd voor Google in Europa. "En toen ik voor Google Maps werkte en me daarbinnen bezighield met verkeerslagen, vroegen ze vanuit Mountain View (waar het hoofdkantoor van Google staat, red.) of ik niet een tijdje naar Amerika wilde komen."

In 2015 vertrok Van Grieken om eerst te werken als productmanager bij Automotive en vervolgens als productmanager bij Google X. Sinds begin dit jaar is hij senior productmanager bij Google Research, waar hij zich met AI-infrastructuur en -toepassingen bezighoudt. Hij leidt een team van zeventig mensen, met zeven direct reports.

Wat heb je bij Google geleerd over leiderschap?

"Je moet producten maken die interessant zijn om de beste mensen aan te kunnen trekken. Als je bezig bent een leuk probleem op te lossen, is het makkelijker talent te vinden. Daarnaast moet je proberen je team rondom de meest impactvolle mensen te organiseren.

“Als iets een keer niet werkt is het niet erg, maar zo leren mensen nieuwe dingen te proberen."”

Zorg dat je mensen promotie geeft op basis van wat ze bijdragen, niet op basis van hoeveel jaren ze al voor het bedrijf werken. Als manager moet je oppassen dat je niet te sturend optreedt, dus ik probeer de beslissingen zo veel mogelijk in de handen van de engineers te brengen. Creëer een omgeving waarin je veilig risico’s kan nemen. Als iets een keer niet werkt is het niet erg, maar zo leren mensen nieuwe dingen te proberen."

Hoe zit het sollicitatiegesprek bij Google eruit?

"We hebben een panel van vijf interviewers en we houden data bij van de interviewers. Als je als Googler vaker sollicitatiegesprekken hebt gedaan, kunnen we zien aan de vorige sollicitatiegesprekken hoe goed je bent in het voorspellen van wie het benodigde talent heeft.

Met dat proces kun je garanderen dat je over een langere periode steeds betere mensen aanneemt. Sollicitatiegesprekken voeren is ook gewoon een skill."

Wat kunnen Nederlandse bedrijven en leiders leren van Silicon Valley?

"Nederlandse bedrijven lijken te optimaliseren om risico te verminderen, niet om snelheid en vrijheid te vergroten. Falen wordt als duur gezien en iets wat je moet vermijden. De macht om beslissingen te nemen ligt vaak heel erg aan de top. De internetrevolutie heeft ervoor gezorgd dat je met een klein team grote spelers aan kan pakken. Een groepje van twintig mensen kan extreem veel impact hebben. Het loont om macht te verplaatsen naar kleinere teams.

“Nederland heeft twee unicorns geproduceerd de afgelopen paar jaar, Silicon Valley 120.”

Een tweede ding dat me vaak opvalt: Nederland heeft de afgelopen paar jaar twee unicorns geproduceerd, Silicon Valley 120. Er wonen hier ongeveer zeven miljoen mensen. Als Nederlanders moeten we wat meer gaan doen. De volgende Philips of Shell of AkzoNobel moet gemaakt worden. Ik zou het jammer vinden als we in Nederland niet wat meer aandacht geven aan hoe we jonge mensen aan ambitieuze, toffe problemen kunnen laten werken. Want onze generatie heeft genoeg problemen om aan te werken."

Is er iets aan de Nederlandse werkcultuur wat je mist?

"Ik moet hier altijd oppassen dat ik geen ongepaste grappen maak. Ik kan de zelfspot van Nederlanders en Britten altijd wel waarderen. Amerikanen nemen zichzelf veel serieuzer.

Toen ik aan een infrastructuurproject werkte, wilde ik mijn titel veranderen naar 'loodgieter'. Daar werd raar naar gekeken. 'Je bent toch manager', dat soort dingen. Ik heb het toen maar niet gedaan. Dat soort dingetjes worden hier minder gewaardeerd dan in Nederland."