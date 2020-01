Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken en is het gras echt zoveel groener aan de overkant? Deze week: Kim Kroon die haar keramieken vazen, schalen, schotels, potjes en kommen verkoopt in LA.

Tulpenvazen van beamix, Barbapapa's van klei, centerpieces van porselein: Kim Kroon barst van de inspiratie die ze elke dag de vrije loop laat op de draaischijf in Los Angeles. Naar de VS verhuizen en je leven opnieuw opbouwen, geeft vrijheid, volop mogelijkheden en het weer is schitterend. Kortom: de emigratie stelt niet teleur, aldus Kroon.

Na een carrière als head of sales bij zeilmerk Gaastra, kreeg de man van Kroon de kans om als IT'er aan de slag te gaan in Los Angeles. Kroon zegde haar baan op en ging mee.



Het stel woont nu in Hollywood, waar iedereen zich bezighoudt met showbizz. "Alles is hier entertainment en iedereen praat er graag over. Maar wij doen niets met entertainment: mijn man werkt met internet en ik heb mijn keramiek!"

Verkoop via Instagram

Kroon begon na aankomst in de VS aan een keramiekcursus en raakte verslaafd. Haar potten, vazen, schalen en kommen kwamen allemaal zo goed uit de oven dat ze besloot haar creaties te gaan verkopen. "Ik kreeg steeds vaker het advies om iets te doen met mijn keramiek. Dus ik maakte een Instagram-pagina aan om eens te kijken of er belangstelling voor was. Dat viel me niet tegen! Via DM's (privéberichten, red.) kreeg ik berichtjes van klanten en dat gaat nog steeds goed."

Er volgden nog meer cursussen en Kroon besloot zich te onderscheiden door grote stukken te maken. "Een eigen lijn in mijn werk vinden, is een zoektocht. Ik ben zo enthousiast en ik heb zoveel inspiratie dat ik alles graag doe: klei, werk van de draaischijf, verschillende materialen en glazuren. Ik probeer er meer één lijn in te brengen. Ik ben nu bezig met stukken die een link hebben met mijn jeugd. Barbapapa, cookie jars, tulpenvazen, een stuk Bubbalicious-kauwgom. Ik heb het idee dat mensen in Los Angeles handgemaakte spullen echt waarderen. Misschien is dat ook wel een algemene trend; niet elk kopje hoeft hetzelfde te zijn en kleine foutjes maken het juist uniek. Een verademing na alle precies dezelfde theekopjes van IKEA."

Hoe de Amerikaanse markt voor keramiek verschilt van de Europese? "Ik denk dat je wel kunt stellen dat Nederlanders nét iets meer tijd en moeite steken in hun interieur. Het viel me op dat mijn Amerikaanse klanten hun vaasje precies zo neerzetten als ik deed op de Insta-foto, met dezelfde eucalyptustakken erin."

Kroon verkoopt haar keramiek in winkels in LA, bij pop-upwinkels, via Etsy en via Instagram. "De marketing, het inpakken en verschepen doe ik zelf en dat hoort er ook bij. Het kost me meer tijd dan me lief en dat gaat ten koste van mijn creatieve werk. Maar ik ben altijd een hands-ontype geweest, dus ik wil dat zelf blijven doen. Het is mijn bedrijf en het is goed om te weten hoe het zit en bij het proces betrokken te zijn."

'Fake it till you make it'

Drop, fietsen, Nederlandse televisie - Kroon zit voorlopig wel goed zonder. "Alleen familie en vrienden mis ik wel. FaceTime maakt een hoop goed en ik krijg veel bezoek. We hebben zo'n zestig gasten per jaar en die qualitytime is eigenlijk veel waardevoller dan dat je elkaar even vluchtig ziet op een familiefeestje."

Er zitten een hoop Nederlanders in Los Angeles zegt Kroon. "Met Nederlanders kun je gelijk lezen en schrijven. Alles is zo op elkaar afgestemd dat het contact heel makkelijk is. Maar, ik heb een onewayticket gekocht. Ik wil wel integreren en dus doe ik moeite om de Amerikanen te keren kennen." Het duurt even voordat er vriendschap ontstaat met de Amerikanen, zegt Kroon. Om dat diepere niveau in het contact te bereiken, moet je volgens haar wat meer moeite doen.

"Je kunt niet meteen over politiek beginnen, terwijl dat voor Nederlanders juist een binnenkomer is. Mensen willen zich graag zo mooi mogelijk presenteren. Fake it till you make it is hier echt uitgevonden. Gelukkig wonen we in een leuke straat en heb ik al een hoop leuke mensen ontmoet. Ik dacht dat Los Angeles een hele grote stad was, maar eigenlijk zijn het allemaal kleine dorpjes aan elkaar!"