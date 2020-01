In Andermans Zaken steken Thomas Moerman en Lisa Peters hun neus in de zaken van bekende ondernemers. Met deze week: Ali Niknam (1981). Hij is de oprichter van bunq, een challenger bank die hij midden in de financiële crisis oprichtte en waarmee hij (naar eigen zeggen) de voorloper van de Tikkie bedacht.

Niknam vertelt over zijn atypische jeugd in Canada, Iran en Nederland met twee ouders die aan topsport deden, over waarom iedereen die bij hem komt werken eerst een persoonlijkheidstest moet doen en over de eerste keer dat hij iets programmeerde (hij was toen negen jaar). En over 'bunq', dat expres met een kleine 'b' wordt geschreven. Draai je scherm maar eens om en lees opnieuw.

