Nederlanders met leidinggevende functies bij techbedrijven in Silicon Valley geven inzicht in hun werk. Dit keer Frank Slootman (60), CEO van Snowflake. "We zijn puur bezig onze core business mission te realiseren. We zijn nergens anders in geïnteresseerd."

Dit artikel wordt je aangeboden door MT

Eigenlijk was Frank Slootman met pensioen gegaan toen hij ruim twee jaar geleden na een succesvolle beursgang was afgetreden als CEO van softwarebedrijf ServiceNow. "Ik had geen enkele intentie om weer opnieuw een andere rol op me te nemen", zegt hij. "Mijn hoofd stond er niet naar, ik had geen interesse en het ook niet nodig."

Maar hij had toch nog veel contact via investeringen waar hij bij betrokken is, bestuursfuncties die hij heeft en werd hier en daar nog gepolst voor een functie. "En toen kwam Snowflake in beeld. Dit bedrijf is apart. Ik zou nooit voor een andere deal out of retirement gekomen zijn. Ik werd enthousiast van de tech en de potentie die dit platform heeft: wij gaan de wereld van software veranderen de komende vijf tot tien jaar."

Snowflake is een datawarehouse in de cloud. Er werken op dit moment tweeduizend mensen, maar er worden elk kwartaal driehonderd tot vierhonderd mensen aangenomen, dus het bedrijf groeit hard.

Wat heb je in al je jaren in Silicon Valley over leiderschap geleerd?

"Daar zou ik een boek over kunnen schrijven; dat heb ik trouwens ook gedaan. Waar het allemaal om draait, is dat je personeel van hele hoge kwaliteit is. Dat is nummer één. Of het nou professionele sport of een bedrijf is. Op het moment dat je dat niet hebt, ga je aftakelen. En het is erg moeilijk die standaard zo hoog te houden."

"Ik werk nu al vijftien jaar met een groep van dezelfde mensen, die me van bedrijf tot bedrijf volgen. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten en sluiten geen compromissen op het tweede aspect: we zijn ongelooflijk gefocust op de business. Geen afleidingen, geen andere doelstellingen. We zijn puur bezig onze core business mission te realiseren. We zijn nergens anders in geïnteresseerd."

"Intensiteit is een van de belangrijkste managementconcepten. Mensen denken dat ze gefocust zijn, maar weten niet echt wat dat inhoudt. Je moet er een hoop voor opgeven. Ik ben altijd bezig de focus te vernauwen. Ik zit ook vaak bij bestuursvergaderingen van andere bedrijven en dan presenteert een CEO bijvoorbeeld tien prioriteiten. Dan kun je net zo goed geen prioriteiten hebben. Dat is dus geen focus. Ik vraag hen altijd: 'What is the one thing?' Wat is het belangrijkste dat er is?"

Vertrouw jij voor je beslissingen vooral op dat vaste groepje mensen waar je mee werkt?

"Niet alleen, ik werk met een mix van oude en nieuwe mensen. En dat is puur op basis van prestaties: de goeie houden we, anderen niet. Als leider ben ik collaborative en facilitative; ik probeer beslissingen nooit in m'n uppie te nemen. Ik werk juist samen, dat is ook hoe ik mezelf bescherm. Zo behoed je jezelf van het nemen van foute beslissingen. Dat is hoe ik mijn managementrol altijd heb benaderd."

Wat kunnen Nederlanders leren van jouw leiderschapsstijl?

"Ik heb een heel erg performancegeoriënteerde stijl, die drie kernwaarden heeft. Ten eerste ben ik altijd bezig de snelheid te verhogen. Als ik hoor dat ik volgende week iets krijg, zeg ik: 'How about tomorrow morning?'"

"Mensen werken langzamer dan waar ze toe in staat zijn. Een leider moet die snelheid aandrijven. Letterlijk iedere meeting en ieder gesprek is een kans om de snelheid te verhogen. En dan op een gegeven moment heb je een cultuur gecreëerd waar standaard op zo'n tempo gefunctioneerd wordt. Waar mensen dat van elkaar verwachten. En als het tempo van een bedrijf hoger wordt, verandert alles. Dat is een soort magie. Alles gaat sneller, makkelijker; het is eigenlijk moeilijk uit te leggen."

"Het tweede aspect is dat ik altijd om hogere standaarden vraag. Mensen hebben de neiging compromissen te sluiten op kwaliteit, omdat iets bijvoorbeeld te veel energie kost. Ik geef aan dat je juist die energie moet investeren om de uitkomst op een hoger niveau te krijgen. Het bedrijfsleven zit vol met mensen die middelmatige kwaliteit tolereren."

"Maar als je tegen mensen zegt dat iets niet goed genoeg is, krijg je heel onverwacht snel betere resultaten. En ten slotte, daar had ik het al over, ben ik altijd bezig de focus te vernauwen. In plaats van dingen parallel te doen, doe je ze in sequentie: na elkaar. Dat is de trick."