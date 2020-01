Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken en is het gras echt zo veel groener aan de overkant? Deze week: Brigitte van der Pluijm die in het paradijselijke Bali ondernemers weer aan een fris hoofd vol ideeën helpt tijdens haar business retreats.

Drie weken lang op een zonnig, Indonesisch eiland je agenda leegmaken, aan je professionele doelen werken, to-dolijstjes afvinken en je laten inspireren door medeondernemers: niet echt een vakantie, wel een business retreat. Van der Pluijm nam begin vorig jaar CoworkParadise over, een succesvol retreat program op Bali voor ondernemers van over de hele wereld.

CoworkParadise werd vijf jaar geleden opgestart door twee Amsterdamse jongens die het te druk kregen met hun eigen business, vertelt Van der Pluijm (51) Sinds een jaar is ze de nieuwe eigenaar. "Ik hou van reizen, wilde iets anders gaan doen en mijn kinderen zijn al uitgevlogen. Bali is prachtig en elke keer als ik hier kwam, voelde het als thuiskomen. Dat ondernemers mijn doelgroep zouden worden was al gauw duidelijk. Deze groep geeft me energie, en dan weet je dat het goed zit. Yoga-retreats zijn hier al genoeg!"

Van Der Pluijm werkte jarenlang in de marketing en PR en kan zich goed inleven in ondernemers, vertelt ze. "Maar zelf ben ik natuurlijk nu pas ondernemer."

Geen lastige vragen dankzij tijdsverschil

Tijdens een business retreat van CoworkParadise, vertelt Van der Pluijm, heeft een deelnemer drie weken lang de tijd om te sparren met andere ondernemers, om de agenda leeg te maken en uren in rust en stilte te werken dankzij het tijdsverschil met Europa en de Verenigde Staten. Bovendien is Bali zo anders dan alles wat je gewend bent in het Westen dat je hoofd leegmaken en tot rust komen vanzelf gaat, aldus Van der Pluijm.

"Het klimaat is heerlijk, de mensen zijn ontzettend vriendelijk en rustig en kennen helemaal geen stress. Je bent echt weg van je routine en dat brengt nieuwe ideeën en inzichten. Als je dat combineert met tien andere ondernemers uit heel de wereld die hun kennis, successen, failures en ervaring willen delen, dan geeft dat een synergie die je verder brengt."

“Ik hanteer een inkomensdrempel van 250.000 euro en werk bewust niet met start-ups.”

Omdat klanten en personeel in het Westen nog slapen, heeft de drukke deelnemer aan het business retreat op Bali een heerlijk rustige ochtend, aldus Van der Pluijm. "Dat blijkt echt een uitkomst waar ik van tevoren niet bij stil had gestaan. Het personeel pakte ineens verantwoordelijkheden op, vertellen deelnemers, omdat ze wel móéten. Als het hier tijd is om te slapen, is het in Europa een uurtje of 15.00 uur. Zo leer je ook om het werk los te laten."

De deelnemers verblijven in een hotel vlak bij zee en de rijstvelden en ze kunnen de dag beginnen met yoga op het dak. De groep wordt zorgvuldig gescreend door de nieuwe eigenaar. "Ik hanteer een inkomensdrempel en werk bewust niet met start-ups. We willen dat ondernemers een succesvol bedrijf runnen, zodat de deelnemers echt van elkaar kunnen leren." Deelnemers moeten een inkomen van 250.000 dollar (223.000 euro) per jaar verdienen, aldus Van der Pluijm, want de ondernemers moeten al een schat aan kennis in huis hebben om het ook te kunnen delen.

Kickstart, sparren en netwerken

Soms gaan de deelnemers uit elkaar als vrienden voor het leven, vertelt Van der Pluijm, of besluiten ze om samen te gaan werken. "We beginnen de ochtend met een kickstart waarin iedereen zijn doel van de dag vertelt."

Hoe krijg ik meer binding met mijn personeel bijvoorbeeld, of hoe blijft mijn product innoverend? Hoe kom ik aan subsidie en kan ik mijn personeel remote (buiten kantoor) laten werken? De bedoeling is dat ondernemers van elkaar leren en Van der Pluijm huurt externe partijen in voor ondersteuning, zoals een businesscoach of growthspecialist. Naast sparren, netwerken en van elkaar leren, organiseert de retreateigenaar tripjes, is er tijd om te genieten van het eiland, van yoga en van het eten.

Terwijl de deelnemers hun al succesvolle onderneming naar een hoger plan proberen te tillen, is Van der Pluijm zelf nog een startende ondernemer. "We zijn pas opgepikt door Urban List en genoemd als een van de beste zes business retreats van de wereld. Ik ben superblij met dit compliment, maar ik moet het nu zelf waarmaken. Dat gaat natuurlijk lukken."

Ze stort zich nu op het retreat van februari. "Daarna focus ik me op mijn toekomst. Ik logeer nu nog in een hotelletje, maar of ik hier een huis wil en mijn leven in Nederland wil achterlaten: dat weet ik nog niet. Eerst drie retreats organiseren, dan verder kijken!"