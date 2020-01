De oud-Nissan-topman Carlos Ghosn verscheen op Oudejaarsavond plotseling in de hoofdstad van Libanon, terwijl hij onder huisarrest was geplaatst in Tokio. Inmiddels doen de wildste verhalen de ronde over de vlucht van Ghosn uit zijn woning in Japan. Dit is wat we over zijn vlucht weten.

De oud-Nissan-topman staat ooit te boek als 'Le Cost Killer' en redder van de Japanse automaker Nissan, iets wat hem een supersterrenstatus oplevert in Japan. In 2018 komt daar echter de klad in na meerdere aanklachten tegen Ghosn, waaronder over financieel wangedrag. Zo zou hij via een dochterbedrijf van Nissan miljoenen naar zichzelf doorgesluisd hebben.

Hierdoor belandt hij eind 2018 achter de tralies. In maart van 2019 betaalt hij een borgsom van bijna 8 miljoen euro. Voorwaarde voor zijn vrijlating is dat zijn huis onder videotoezicht geplaatst wordt, zijn internetgebruik beperkt wordt én dat het Japanse ministerie van Justitie in de gaten houdt met wie hij communiceert en waar hij heengaat.

En dan duikt hij op Oudejaarsavond plotseling op in Libanon. Vanuit Beiroet zegt Ghosn dat hij "niet is gevlucht voor recht, maar voor onrecht en politieke vervolging". De zet leidt niet alleen bij het Openbaar Ministerie van Japan tot vraagtekens, maar ook bij zijn eigen advocaat. "Ik ben overdonderd", zegt advocaat Junichiro Hironaka in Tokio, "Ik wil hem vragen 'hoe kan je ons dit aandoen?'".

De vraag die echter bij de meeste mensen speelt: hoe is het Ghosn gelukt om aan zijn videobewaking in Tokio te ontsnappen naar Libanon?

'Hollywoodachtige' ontsnapping

Het meest bizarre gerucht komt van MTV Lebanon. Het televisiestation schrijft dat de ex-Nissan-topman aan het huisarrest is ontkomen na een kerstoptreden van een Gregoriaans muziekgezelschap in zijn huis. Hij zou na het optreden in een kist bestemd voor een instrument zijn geklommen en uit zijn huis zijn gesmokkeld.

Hoe MTV Lebanon op dit verhaal komt, dat direct uit een Hollywoodfilm lijkt te zijn gekomen, is niet bekend. Carole Ghosn, de vrouw van Carlos Ghosn, noemt het verhaal dezelfde dag nog "fictie". Verder zegt ze niets over de ontsnapping van haar man.

'Beveiligingsbedrijf stopt met videobewaking'

Hoe lukt het Ghosn dan wel? Persbureau Reuters schrijft zaterdag op basis van ingewijden dat de oud-topman zijn huis kan verlaten omdat de videobewaking wordt gestopt. Het beveiligingsbedrijf dat hem in de gaten houdt zou onder druk van Ghosns advocaat gestopt zijn met hun werkzaamheden. De advocaten zouden onder meer gezegd hebben dat de videobewaking een schending van mensenrechten is.

Het beveiligingsbedrijf stopt de werkzaamheden op 29 december. Diezelfde dag verlaat Ghosn zijn woning en komt niet meer terug, schrijft de Japanse staatsomroep NHK. Vervolgens zou Ghosn de kogeltrein van Tokio naar Osaka hebben gepakt, meldt persbureau Kyodo maandag.

Met privéjet van Japan naar Libanon

Het is verder nog onzeker hoe Ghosn, die een Libanees, Braziliaans en een Frans staatsburger is, Japan heeft kunnen verlaten. Zeker is wel dat hij bij de ontsnapping gebruik maakt van de Turkse privéjetverhuurder MNG. Na een overstap in Istanboel zou de gevluchte oud-Nissan-CEO met een Frans paspoort Libanon legaal zijn binnengekomen, aldus NHK.

MNG zegt dat twee privéjets illegaal zijn gebruikt door Ghosn. Een medewerker zou met documenten hebben gefraudeerd en nergens de naam van Ghosn hebben vermeld. Volgens het Turkse persbureau Anadolu zijn er zeven mensen opgepakt die Ghosn zouden hebben geholpen, waaronder vier piloten, een bagagemedewerker en twee vliegveldmedewerkers.

Aanhoudingsverzoek van Interpol

Het net rond Ghosn begint zich inmiddels te sluiten. Naast de arrestaties in Turkije, heeft de internationale politieorganisatie Interpol een zogeheten 'red notice' uitgebracht, een officieel verzoek aan Libanon om Ghosn te arresteren.

De vraag is echter wat er gebeurt als de oud-topman wordt opgepakt. Japan en Libanon hebben namelijk geen uitleveringsverdrag. Wel zei de Libanese minister van Justitie Albert Serhan donderdag dat Libanon "zijn plicht zal doen" door een onderzoek te starten.

Mocht Ghosn naar Frankrijk vluchten, dan wordt hij ook niet meteen uitgeleverd aan Japan. De Franse justitie heeft eerder al gezegd dat het land hem niet aan Japan zal uitleveren als hij het land binnenkomt, omdat hij Frans staatsburger is.