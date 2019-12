Nederlanders met leidinggevende functies bij techbedrijven in Silicon Valley geven inzicht in hun werk. Vandaag Casper Vroemen (50), Global Technology Leader bij DuPont Nutritional & Biosciences. "Als manager moet je bij blijven in de technologie."

Silicon Valley staat wereldwijd bekend als techhoofdstad waar producten als de iMac en iPhone en diensten als Salesforce, Uber en Google vandaan komen. Maar bij het grotere publiek staat de regio minder bekend om een andere belangrijke tak van tech: de biotechindustrie. In totaal geeft Vroemen leiding aan zo'n 250 onderzoekers wereldwijd.

Het feit dat jullie midden in de biotechhub van Silicon Valley zitten, merk je dat? Of maakt het voor een groot bedrijf als DuPont niet zoveel uit?

"Ik denk inderdaad dat het voor start-ups in de biotechsector belangrijker is hier te zitten. Want hier zitten de durfkapitalisten, de seriële entrepreneurs. Aan de andere kant, wij gebruiken in onze onderzoekslijnen steeds meer AI en computational design. En daarmee zitten we hier heel dicht op het vuur.

We kunnen hier makkelijk samenwerken met andere partijen die meer over die technologieën weten, en we kunnen talent aantrekken van universiteiten als Stanford, Berkeley en Davis. We hebben ook onze organisatie hier gemodelleerd naar Silicon Valley-maatstaven. De cultuur van ondernemen en risico nemen, dat de mensen hier in het DNA zit, hebben we in onze organisatie geprobeerd over te nemen."

In Nederland gaf je al leiding aan een team en toen ging je naar Amerika. Merk je verschil tussen hoe je mensen in Nederland aanstuurde en hoe je dat in de VS doet?

"In Nederland moet je, ook als leider, veel meer consensus krijgen. Je moet echt polderen, dat begrip waar we zo trots op zijn omdat we er veel mee bereikt hebben. In Amerika wordt dat niet zo van je verwacht. Aan de ene kant is de organisatie heel plat en informeel.

Je kunt overal wel even binnenlopen en je krijgt allerlei kansen, onafhankelijk van het niveau waarop je werkt. Aan de andere kant is Amerika - en zeker Californië - een stuk hiërarchischer dan Nederland. Als ik hier een beslissing neem als baas, dan wordt dat altijd wel gerespecteerd. Je hebt soms van die vraagstukken dat je denkt: ga je linksom of rechtsom, wat doe ik?

En hier wordt het feit dat je een beslissing neemt meteen gerespecteerd en dan maakt het niet eens zo veel uit wat die beslissing precies is. Dat geeft je heel veel slagkracht als leider. In Nederland heb je dat niet echt, omdat er veel meer overlegd en uitgelegd moet worden."

Is zoiets in Nederland implementeerbaar, of is het nu eenmaal onderdeel van onze cultuur?

"Het is wel grotendeels cultureel bepaald. Nederlanders zijn toch meer van 'nou, leg maar eens uit' en wat veeleisender in dat opzicht. Aan de andere kant: bij ons bedrijf in Nederland hebben we de hele cultuur, ook onze managementstijl, sterk gemodelleerd naar hoe het in Amerika gaat.

Als ik naar de Leidse site kijk, zie ik een hoop dynamiek en haast een soort Amerikaanse cultuur. Dus ik denk dat een hele hoop van wat ik net zei ook in Nederland te implementeren is, met de juiste culturele drive en employee engagement."

Heb jij tips voor hoe je mensen motiveert?

"Als je in een techomgeving werkt, is het heel belangrijk dat je ook als manager bij blijft in de technologie. Zodat je technische mensen continu de richting kan geven die hen motiveert. Maar je moet ook open staan voor pushback en je altijd proberen te realiseren dat je makkelijk iets kunt zeggen, maar het doen is een ander verhaal.

Dus aan de ene kant moet je als leider heel duidelijk een visie neerleggen, waarvoor je onderlegd moet zijn in de technologie. En aan de andere kant weet je door die technologische kennis ook hoe moeilijk het soms is en moet je jezelf makkelijk benaderbaar houden. Je moet echt, op z'n Californisch, niet te formeel worden."

Ga je ook typisch Californisch in je hoodie en teenslippers naar het werk?

"Ik zit er een beetje tussenin. Ik kom nooit in jasje-dasje, dat is hier echt not done. Dus ik ben redelijk informeel. Maar als ik m'n leren schoenen aanheb - en dat doe ik nog wel eens - vinden ze dat gelijk heel Europees. Maar het heeft ook wel wat, vinden ze, want ze zijn hier best gefascineerd door Europa."

Zijn er dingen aan de Nederlandse werkcultuur die je mist?

"In Nederland heb je een hele sterke teamgeest en groepszin. In Leiden gingen we om 10.00 uur vaak even een bakkie doen. Ik zit hier natuurlijk op een site van driehonderd man dus het is ook veel groter, maar die collegialiteit en loyaliteit is hier wat minder. Je moet de mensen hier wat meer blijven uitdagen en ook geruststellen dat ze op de goede plek zitten. Er is hier geen automatische loyaliteit naar de werkgever toe. In Nederland is er een hoop vertrouwen in de werkgever, over het algemeen. Dat is hier een stuk minder evident."