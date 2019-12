Geld verdienen met foto's van jezelf in gratis kleding en voor je werk de meest exotische reizen maken. Klinkt ideaal toch? Niet zo gek dat jongeren massaal influencer willen worden. Maar het influencersbestaan gaat zeker niet altijd over rozen.

Eemy Rutter (21) is zeker vijf uur per dag kwijt aan het bijhouden van haar Instagram-account. Ze maakt foto's en stories en neemt uitgebreid de tijd om de berichten van haar volgers te beantwoorden. "Het is belangrijk om een persoonlijke band met je volgers te creëren", legt ze uit. "Daarom neem ik hun vragen heel serieus."

Rutter is al vier jaar actief bezig met haar account en verdient er gemiddeld 100 euro per maand aan. "Meestal krijg ik kleding of producten, " vertelt ze. Toch hoopt ze op een dag van haar activiteiten als influencer te kunnen leven. Makkelijk is het niet, erkent ze. "De concurrentie is groot. Er zijn veel meisjes met soortgelijke accounts als die van mij. Dat maakt het lastig om door te breken."

Influencers zijn de nieuwe voetballers en popsterren

Waar jongeren vroeger massaal voetballer of popster wilden worden, droomt een groot aantal nu van een carrière als influencer. Cijfers over de ambities van Nederlandse jongeren op dit gebied zijn er niet, wel van de Amerikanen.

“Sociale media zijn verslavend.” Saskia Geraerts, psycholoog

Uit een onderzoek van marktresearchbedrijf Morning Consult blijkt dat 86 procent van de Amerikanen tussen de 13 en 38 jaar het ziet zitten om influencer te worden. Van de tweeduizend ondervraagden beschouwt 12 procent zichzelf zelfs al als influencer.

De populariteit van het beroep is volgens psycholoog Saskia Geraerts, die gespecialiseerd is in zelfbeeld en de behandeling van eetstoornissen, goed te verklaren. "Wij mensen hebben van nature een manifestatiedrang", legt ze uit. "We willen gezien worden en erkenning en waardering krijgen van anderen. Als influencers krijg je die erkenning voortdurend."

Maar daar ligt dan ook precies het probleem. "Sociale media zijn verslavend", aldus Geraerts. "Als influencer loop je het risico dat je afhankelijk wordt van de likes die je krijgt van je volgers."

De kick van een like

Dat ervoer ook Debra van der Heide (25) toen ze zich drie jaar geleden actief op haar Instagram-account besloot te storten en daar tips gaf over een gezonde en fitte levensstijl. Op het hoogtepunt had ze vijftienduizend volgers. Wanneer ze veel likes had, kreeg ze daar even een korte kick van. "Dat voelde als een soort goedkeuring", legt ze uit. Als ze die likes niet kreeg, werd ze dan ook heel onzeker. "Dan probeerde ik op allerlei manieren om aan meer likes te komen", vertelt ze. "Ik ging zelfs likes kopen."

“Dan probeerde ik op allerlei manieren om aan meer likes te komen. Ik ging zelfs likes kopen.” Debra van der Heide, oud-influencer

Wanneer het beeld dat je als influencer laat zien op sociale media te veel van de werkelijkheid vandaan gaat liggen, kun je daar volgens Geraerts psychisch last van krijgen. "In feite houd je jezelf voor de gek", vertelt de psycholoog. Bijvoorbeeld omdat je op je account laat zien hoe je aan het genieten bent van het leven, maar ondertussen heel veel stress ervaart dat je elke dag iets moet posten.

Je gelooft er bijna zelf in

Ook Rutter ervaart geregeld stress van haar account. Om er zeker van te zijn dat ze altijd foto's op voorraad heeft, werkt ze twee weken vooruit. Toch gebeurt het weleens dat ze door die voorraad heen is, bijvoorbeeld omdat ze ziek is geweest.

"Dan kan ik wel even in paniek schieten", zegt ze. Een dagje niets posten is voor Rutter namelijk geen optie. "Ik voel me verplicht om mijn volgers elke dag op de hoogte te houden."

“Op mijn account zag je een vrolijk en fit meisje, maar ondertussen was ik helemaal niet gelukkig.” Debra van der Heide, oud-influencer

Ook kan het volgens Geraerts zo zijn dat je gaat geloven in het perfecte plaatje dat je zelf gecreëerd hebt. "Als dat niet overeenkomt met hoe je je voelt, kan dat heel verwarrend zijn."

Dat was dan ook precies de reden dat van der Heide besloot te stoppen met influencen. "Op mijn account zag je een vrolijk en fit meisje, maar ondertussen was ik helemaal niet gelukkig", vertelt ze. "In mijn hoofd was ik de godganse dag met mijn account bezig. Het werd een obsessie." Spijt van haar beslissing om te stoppen heeft ze nooit gehad. "Ik voelde me gelijk bevrijd."