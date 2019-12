Een onderneming naast je fulltimebaan: het kost een hoop tijd, maar de energie die je ervoor terugkrijgt maakt een hoop goed, aldus deze ervaringsdeskundigen.

Een salesmedewerker die tevens afval ophaalt. Een accountmanager die een extra centje verdient met kleurboeken voor volwassenen. Een bankier die kunstlessen geeft over hoe je het best je huisdier na kunt schilderen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt voor in de podcast Side Hustle School, van de Amerikaanse journalist Chris Guillebeau.

Zogenoemde side hustles, waarbij je naast je fulltime baan een eigen onderneming hebt, zijn populair in Amerika. Volgens onderzoek van online leerplatform Udemy heeft 46 procent van de Amerikaanse bevolking een bedrijfje naast hun baan van 9.00 tot 17.00 uur. Dat percentage steeg met 7 procent in vergelijking met een jaar eerder. Voor mannen is het iets gebruikelijker om een side hustle te hebben dan vrouwen.

Niet alles hoeft perfect

Ook Britt Jacobs, senior consultant bij ABN AMRO, raakte in Los Angeles overtuigd van een side hustle naast haar baan. "Ik liep al lang met het idee om voor mezelf te beginnen, maar het voelde lang alsof ik een keuze moest maken tussen mijn baan en die onderneming." Maar in Amerika zag Jacobs veel mensen een onderneming en een fulltimebaan combineren.

“Ik wilde alles perfect doen, maar je hoeft geen visitekaartjes of logo te hebben om gewoon te beginnen.” Britt Jacobs, ondernemer en consultant ABN AMRO

Nu werkt ze naast haar veertigurige baan bij ABN AMRO zo'n tien uur in de week aan A cup of ambition, waarbij ze events voor vrouwelijke ondernemers verzamelt en tevens als agent werkt voor een aantal vrouwelijke sprekers. "De hoeveelheid tijd die je hebt, steek je erin. Ik wilde alles perfect doen, maar je hoeft geen visitekaartjes of logo te hebben om gewoon te beginnen."

Haar avonduren en weekenden vullen zich er meestal mee. "Al krijg ik binnen ABN ook de kans om mijn veertig uur in vier dagen te draaien. Op die manier heb ik op vrijdag tijd om de mail af te handelen."

De lol zou er snel af zijn

Soms neemt een side hustle zoveel tijd in beslag, dat het je fulltimebaan langzaam vervangt. Dat overkwam onder anderen de Amerikaanse oprichter van chatkanaal Slack, Stewart Butterfield. Als medewerker van een gameontwikkelaar zocht hij een makkelijke manier om met zijn collega's te communiceren. Inmiddels gebruiken meer dan twaalf miljoen mensen van over de hele wereld het veelal zakelijk gebruikte chatprogramma.

Zo ver zal het voor Jacobs niet komen. "Ik vind het heel fijn dat er juist geen financiële druk achter zit." Het geld dat Jacobs investeerde, heeft ze binnen vier maanden terugverdiend. Nu verdient ze zo'n 1.200 euro per maand uit de onderneming. "Geen vetpot, maar het is leuk om te zien dat het goed gaat. Zou ik er mijn volledige brood mee moeten verdienen, dan zou de lol er wel vanaf gaan."

Bovendien zijn er toch bepaalde voordelen aan haar baan bij ABN AMRO. "Ik heb ontzettend leuke collega's waar ik mee kan sparren. Dat zou ik in een onderneming wel missen."

Energie om anderen te inspireren

Tegelijkertijd kan een werkgever ook profiteren van de side hustle van hun medewerker, merkt Shenin Lebrun. Overdag werkt ze bij Nike als retail concept director voor Europa, Midden-Oosten en Afrika. In de avonduren helpt ze met haar bedrijfje Hustle & Heart Consultancy vrouwelijke ondernemers met de juiste mindset bij het opstarten van hun bedrijf. "Door mijn side hustle heeft Nike mij gevraagd personal branding workshops te geven aan het vrouwennetwerk binnen het bedrijf. Zo kan ik anderen weer inspireren."

“Veel mensen hebben plannen, maar beginnen niet.” Shenin Lebrun, werknemer bij Nike en oprichter consultancybedrijf

Alsof dat nog niet genoeg is, realiseerde ze in 2017 haar eigen bioscoopfilm. Toegegeven: makkelijk is het zeker niet altijd. "Maar na een heleboel keer nee te horen krijgen, komt er uiteindelijk een doorbraak. Dat geeft dan heel veel energie."

Als tip voor mensen die een side hustle willen beginnen, zegt Jacobs: probeer het gewoon. "Je kunt allemaal beren op de weg verzinnen, maar ga eens met je manager praten. Als jij kunt laten zien dat je dit écht wilt, is er misschien van alles mogelijk." Lebrun voegt daaraan toe: "Veel mensen hebben plannen, maar beginnen niet. Daar mist zelfvertrouwen, terwijl er heel veel potentie in zit."

Drie tips om zelf een side hustle te beginnen