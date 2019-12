Nederlanders met leidinggevende functies bij tech-bedrijven in Silicon Valley geven inzicht in hun werk. Vandaag Roeland Loof (37), senior director Finance & Analytics, Americas Supply, bij eBay. "Mijn rol als leider is onderscheid maken in wat belangrijk en wat urgent is."

Het hoofdkantoor van eBay, de wereldwijde e-commercegigant en moederbedrijf van Marktplaats, staat in San Jose, Californië. Daar werkt Roeland Loof sinds afgelopen najaar, na tien jaar voor eBay gewerkt te hebben op het Europese hoofdkantoor in Zwitserland.

Hij leidt een team van meer dan dertig man op het gebied van finance en analytics wat betreft de aanbodkant van het platform.

"Alles voor verkopers, de inventaris, prijzen, verzending en andere zaken vallen onder ons team. Eigenlijk alles dat aan de aanbodkant van de marktplaats zit, hoort bij ons." Bij eBay werken zo’n 14.000 mensen en het bedrijf draait een jaaromzet van ruim 10 miljard dollar.

Wat trok jou aan Silicon Valley?

"Na tien jaar in Zwitserland had ik de keuze daar nog twee jaar te blijven of een jaar of twee naar Californië te gaan, met de mogelijkheid te verlengen. Het leek me zowel persoonlijk als professioneel een uitdaging. Ik werkte al mijn hele carrière bij een tech-bedrijf, dus het leek me wel relevant een tijdje op het hoofdkwartier van tech in Silicon Valley te werken."

Wat zijn de grootste verschillen met Europa die je tot nu toe gemerkt hebt?

"Ook al is het hetzelfde bedrijf, het tempo ligt hier veel hoger. En er is meer bereidheid om iets te veranderen aan het proces, of hoe iets voor de klant eruit ziet. De perceptie van urgentie is veel hoger.

Iets wat als urgent wordt gezien, wordt hier gemeten in hoeveel uur we ervoor nodig hebben of in hoeveel uur we iets weten. In Europa is dat dagen of weken. Je kunt erover discussiëren of dat goed of slecht is. Als alles met heel veel urgentie gedaan wordt, is het ook moeilijker de kwaliteit hoog te houden."

Hoe ga je met die urgentie om als je jouw team aanstuurt?

"Ik denk dat je als leider de rol hebt om een aantal processen te kalmeren en mensen te helpen onderscheid te maken tussen iets wat belangrijk is en iets wat urgent is. Iets kan urgent en belangrijk, of wel belangrijk maar niet urgent zijn.

Mensen verliezen dat laatste soms uit het oog als ze continu met veel urgentie werken. Dus ik probeer mensen te kalmeren in hun werktempo. Ik leer ze op een positieve manier rustig aan te doen. Zodat datgene wat je doet ook werkt en van goede kwaliteit is. En als iets zowel belangrijk als urgent is, kun je de kwaliteit bewaken door het beslissingsproces in kleinere delen op te delen."

Wat zijn andere verschillen die je opgemerkt hebt?

"In Zwitserland werkte ik met een team van ongeveer tien mensen, die allemaal al een paar jaar daar werkten en die niet van plan waren ergens anders naartoe te gaan. Hun carriereplan was om voor het grootste gedeelte van hun loopbaan in die rol of in dat bedrijf te blijven.

Ik werk nu met een direct reports-team van vier mensen, als er over een jaar nog twee of drie van hen zijn is dat relatief stabiel. Die snelle doorloop zorgt ervoor dat je steeds nieuwe inzichten en nieuwe vaardigheden in je team kan brengen."

“Als een van jouw teamleden vraagt wat je ervan denkt als ze op een andere functie solliciteren, moet je niet denken ‘nee, shit’, maar ‘ja, fantastisch, weer een succesvolle exit!’”

Maar is het nooit lastig, dat je zo vaak op zoek moet naar nieuwe mensen?

"Je moet daarom een mentaliteitsverandering ondergaan als leider. Als een van jouw teamleden vraagt wat je ervan denkt als ze op een andere functie solliciteren, moet je niet denken ‘nee, shit’, maar ‘ja, fantastisch, weer een succesvolle exit!’

Je rol als leider is vervolgens elke dag te zorgen dat je weet: als er nu een analist of senior manager weggaat, heb ik drie of vier mensen in gedachten, binnen of buiten de organisatie, die die positie zouden kunnen invullen. Je moet altijd een shortlist klaar hebben."

Is er iets aan de Nederlandse werkcultuur die je mist?

‘Ik heb maar twee jaar in Nederland gewerkt, en daarna nooit meer. Ik kan me voorstellen dat het fijn zou zijn op de fiets naar je werk te gaan, maar dat is hier niet echt een optie."