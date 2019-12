Wil je groeien met je bedrijf? Dan zul je daar in moeten investeren. Maar dat betekent niet dat je zomaar al je spaargeld op een nieuw project moet inzetten. Zo neem je verantwoord risico als ondernemer.

Onlangs kochten Ilja Wensink (33) en haar vriend een oude boerderij met een grote schuur. Wenksink geeft allerlei workshops sieraden en tassen maken en had dringend behoefte aan een ruimte waar ze die kon geven. "Ik moest steeds ruimtes huren," legt ze uit. "Bovendien had ik een plek nodig om mijn materialen op te slaan."

Op een buffertje na, investeerde Wensink het grootste deel van haar spaargeld in dit project. "Best een risico," geeft ze toe. "Stel dat mijn workshops niet meer goed zouden verkopen. Dan hadden we met die verbouwde schuur gezeten terwijl er in de boerderij waar we wonen ook nog een hoop moet gebeuren."

Investeren om te vernieuwen

Maar om verder te komen met je eigen bedrijf moet je zo nu en dan een financieel risico durven nemen. "Als je dat niet doet, vernieuw je nooit en wordt je nooit succesvoller," zegt strategisch adviseur voor ondernemers Annegien Blokpoel.

Met het oog op groei besloot Sanne Noorman (32) dan ook om in 2013 samen met haar zakelijke compagnon om een failliete schoenenwebwinkel over te nemen en daar tienduizenden euro´s in te steken. "Door dat faillissement konden we de voorraad voor een hele lage prijs opkopen," legt ze uit. "We zagen dus de kans om snel veel winst te maken."

Een buffer is een voorwaarde

Dat gebeurde ook. Maar het had ook heel anders kunnen lopen. Noorman: "Het was algemeen bekend dat de winkel failliet was, voor het zelfde geld waren de klanten weg gebleven." Als een kip zonder kop je spaarrekening plunderen om in je bedrijf te investeren is daarom niet verstandig. "Het hebben van een buffer is wel een voorwaarde," aldus Blokpoel.

“Aan zelfstandigen zonder personeel adviseer ik dat ze een bedrag apart zetten waar ze het minimaal zes maanden mee uit kunnen zingen.” Annegien Blokpoel

Hoe groot die moet zijn is afhankelijk van je eigen situatie. "Aan zelfstandigen zonder personeel adviseer ik dat ze een bedrag apart zetten waar ze het minimaal zes maanden mee uit kunnen zingen," zegt Blokpoel. Voor bedrijven met personeel geldt hetzelfde. "Maar," zegt Blokpoel. "Je hebt dan wel een groter buffer nodig. Je moet immers ook je personeel kunnen blijven uitbetalen."

Neem je karakter mee

Bij het nemen van een financieel risico moet je overigens niet alleen je financiële situatie, maar ook je karakter mee laten wegen. "Niet iedereen die een groot financieel risico neemt, kan hier vervolgens ook rustig onder blijven," zegt Blokpoel.

Wanneer je vermoedt dat je hier slapeloze nachten van krijgt, moet je het volgens Blokpoel gewoon niet doen. "De kans op winst kan nog zo groot zijn. Het is niet de bedoeling dat jij lijdt onder de gedachte dat het eventueel mis kan gaan."

Risico’s nemen kun je leren

Dat je van nature niet graag risico’s neemt, betekent overigens niet dat je dat helemaal niet moet doen. "Het nemen van risico’s is iets wat je kunt leren," zegt Blokpoel. "Begin klein," adviseert ze. "Reserveer elke jaar een bepaald bedrag dat je investeert in iets waarvan je nog niet weet wat er uitkomt."

Wensink heeft nooit last gehad van slapeloze nachten. "Ik ging er gewoon vanuit dat het goed zou gaan," zegt ze. "Het vertrouwen in mijn eigen bedrijf was heel groot." Maar ze had dan ook reserves voor het geval haar workshops minder vaak geboekt zouden worden.

“Neem alle financiële tegenvallers die zich kunnen voordoen mee in je berekening.” Ilja Wensink

Dat is volgens Blokpoel ook aan te raden. "Neem alle financiële tegenvallers die zich kunnen voordoen mee in je berekening," legt ze uit. "Ga er bijvoorbeeld van uit dat het twee keer zo lang duurt dan je verwacht voordat de investering die je hebt gedaan zich terug betaalt."

Dat je risico’s moet nemen om te groeien, betekent overigens niet dat dit altijd de beste keuze is. Tot die conclusie kwam ook Noorman toen ze vorig jaar besloot te stoppen met de webshop. "De voorraad die we voor zo’n goede prijs hadden kunnen overnemen was op," legt ze uit.

"We zouden voor veel geld opnieuw kunnen inkopen, maar dat zou ook betekenen dat onze prijzen zouden stijgen. We waren bang dat de klanten dan weg zouden blijven." Van het kopen van de webshop heeft ze overigens nooit spijt gehad. "Mede door de winst die we daardoor gemaakt hadden, hebben we een nieuwe kledingwinkel kunnen openen.’