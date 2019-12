Nederlanders met leidinggevende functies bij techbedrijven in Silicon Valley geven inzicht in hun werk. Vandaag Ruben Meiland (41), vicepresident voor product bij Eventbrite. "Hoe diverser je interviewpanel, hoe groter de kans dat je op een eerlijke manier mensen aanneemt."

Dit bericht wordt je aangeboden door MT.

Meiland was mede-oprichter van het Nederlandse Ticketscript, dat in 2017 verkocht werd aan het Amerikaanse Eventbrite.

"Mijn compagnon bleef aan om de Europese vestigingen te leiden binnen Eventbrite, en ze vroegen mij hierheen te komen om leiding te geven aan een deel van de productafdeling. Ik wilde altijd al een tijd in het buitenland wonen, dus eind 2017 zijn we hierheen gekomen." Als vicepresident voor product geeft Meiland leiding aan dertien productmanagers, die ieder weer hun eigen teams leiden.

Jouw teams ontwikkelen producten voor Eventbrite, wat houdt dat in?

"Eventbrite verkoopt wekelijks drie miljoen kaarten voor allerlei evenementen. In simpele termen richten mijn teams zich op onze klanten. Ze ontwikkelen tools en features die onze klanten, evenementenorganisatoren, kunnen gebruiken om hun business beter te runnen."

Wat heb je in Silicon Valley geleerd over leiderschap?

"Een van de dingen die ik graag wilde leren is hoe je een productorganisatie wereldwijd schaalt. Toen ik hier kwam, had ik vijf productmanagers die allemaal in San Francisco zaten. Maar het is heel lastig om je team te laten groeien in deze stad. Er is veel talent, maar er is ook heel veel concurrentie. De salarissen zijn exorbitant hoog hier. Dus ik kwam al snel met de vraag: hoe kan ik mijn teams hier economisch schalen?"

“De salarissen zijn exorbitant hoog hier.” Ruben Meiland, vicepresident voor product bij Eventbrite

"Ik ben toen gaan kijken waar ik wereldwijd nog meer teams kon plaatsen. Inmiddels heb ik mensen in San Francisco, Nashville, Mendoza (Argentinië) en Madrid. Hoe zorg je dat lokale teams autonomie hebben, hoe communiceer je met hen? Ik wil niet zeggen dat ik daar nu een ster in ben, maar ik heb er wel veel over geleerd."

Zoals?

"Overcommuniceren bestaat niet. Ik ben van huis uit natuurlijk ondernemer en ben gewend aan snel communiceren en beslissen. Ons Nederlandse bedrijf bestond in totaal uit 140 mensen. Dan kun je een keer een e-mail sturen en een keer je verhaal doen voor een groep mensen."

"Hier is dat anders: ik moet veel meer, vaker en duidelijker communiceren. Een andere uitdaging is hoe je ervoor zorgt dat iedereen met de neus dezelfde kant op steekt, zodat samenwerking makkelijker verloopt. Bij Eventbrite gebruiken wij daarvoor de OKR-principes: Objectives and Key Results. De organisatie heeft bepaalde doelstellingen, die worden opgebroken in kleinere sub-doelstellingen waar elk team voor verantwoordelijk is."

"Ten slotte is het heel belangrijk dat je lokaal sterke mensen hebt. In Madrid bijvoorbeeld heb ik iemand van senior level zitten, waar ik vaker mee overleg over de strategie en welke kant we op moeten."

Wat zijn verschillen die je merkt tussen Nederland en Amerika?

"Titels zijn hier veel belangrijker. Toen ik hier net kwam wonen en die VP-titel kreeg (wat betekent dat er maar één laag tussen Meiland en de CEO zit, red.) feliciteerden mijn Amerikaanse buren me daar bijvoorbeeld mee. Maar het zei mij niet zo veel."

“Hier zijn titels belangrijk voor mensen, ook voor mijn teamleden.” Ruben Meiland, vicepresident voor product bij Eventbrite

"Ik dacht: ik heb nog helemaal niets bewezen. Dat is een wezenlijk verschil tussen Nederland en Amerika: in Nederland maakt het niet zo uit waar op de ladder je staat, als je maar waarde levert en je hard inzet. Hier zijn titels belangrijk voor mensen, ook voor mijn teamleden. Daar probeer ik rekening mee te houden."

Je zei eerder dat het moeilijk is mensen aan te trekken in Silicon Valley. Hoe pak je dat aan?

"We organiseren regelmatig meet-ups rondom bepaalde onderwerpen. Rondom product, community of design. Dat zijn in feite recruitingevenementen. Ik ga zelf ook naar meet-ups bij andere bedrijven, ga in panels zitten en een beetje lobbyen om talent aan te trekken."

“Wat ik wel soms mis is de politiek incorrecte humor in Nederland.” Ruben Meiland, vicepresident voor product bij Eventbrite

"Uiteindelijk is het belangrijk hoe je bedrijf bekendstaat. Wij staan goed bekend, we hebben een paar keer de prijs voor beste werkgever in de Bay Area gewonnen."

Is er iets wat je mist aan de Nederlandse werkcultuur?

"Wat ik wel soms mis, is de politiek incorrecte humor in Nederland. Aan de ene kant is het misschien wat doorgeschoten, waar je in Nederland maar alles moet kunnen zeggen. Dat hoeft van mij niet, mensen beledigen gaat mij te ver. Maar de platte humor kon ik altijd wel waarderen. Dat is hier toch wat gematigder."