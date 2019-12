Een beetje ondernemer zit anno 2019 natuurlijk op LinkedIn. Maar lang niet iedereen benut de mogelijkheden hiervan écht goed. Zo maak je optimaal gebruik van je onlinenetwerk.

Als het even kan deelt contentstrateeg en copywriter Tim Daalderop (31) elke dag een post op LinkedIn. Een artikel wat hij interessant vindt, een vraag of een zelfgeschreven blog. Alles kan, zolang het maar met contentmarketing of tekstschrijven te maken heeft.

"Als je veel en op een relevantie manier aanwezig bent op LinkedIn kan je dat naamsbekendheid, autoriteit en nieuwe opdrachten opleveren", legt hij uit. "Wanneer mijn naam voorbij komt, worden potentiële klanten weer even aan mijn bestaan herinnerd. Dat vergroot de kans dat ze dan aan mij denken wanneer ze een contentspecialist nodig hebben." En dat werkt, zo blijkt. Ongeveer een derde van Daalderops opdrachten komen van klanten die hem op LinkedIn benaderen.

Jezelf profileren als expert

Wat Daalderop in feite doet is zichzelf via LinkedIn profileren als expert op het gebied van contentmarketing en copywriting. "Slim", vindt socialemedia-expert Corinne Keijzer. "Op die manier laat je aan je netwerk zien wat voor kennis en expertise je in huis hebt."

“Wanneer mijn naam voorbijkomt, worden potentiële klanten weer even aan mijn bestaan herinnerd” Tim Daalderop, contentspecialist

Toch maken veel ondernemers volgens haar nog niet op die manier gebruik van het netwerkplatform. In plaats van hun LinkedIn als vast onderdeel te zien van hun marketingstrategie, worden ze vaak pas actief wanneer ze op zoek zijn naar opdrachten.

Daarnaast is het niet of weinig delen van waardevolle content een van de meest voorkomende fouten die ondernemers maken wanneer het aankomt op het gebruik van LinkedIn. Maar ook op andere vlakken benutten ondernemers de mogelijkheden van het netwerkplatform niet genoeg.

Nieuwe klanten zoeken

"Veel mensen denken nog steeds dat LinkedIn vooral bedoeld is om een baan te zoeken", zegt Keijzer. Zonde, want daardoor laten ze veel opties die het platform biedt links liggen. zoals de mogelijkheid hun klantenbestand uit te breiden.

"LinkedIn heeft een schat aan data", legt Keijzer uit. "Door bepaalde trefwoorden in de zoekfunctie in te vullen, haalt het netwerk de profielen naar boven die eventueel voor jou interessant kunnen zijn." De volgende stap is om diegene te gaan volgen of op zijn of haar content te reageren. Keijzer: "Zo kom je bij hem of haar op de radar."

Niet alleen zenden

Meedoen aan discussies op LinkedIn is sowieso aan te raden. "Het is een manier om verbinding met anderen te maken", aldus Keijzer. Ook Daalderop doet dit regelmatig. "Reageren op de posts van anderen is goed voor je algoritme. Dat zit zo in elkaar dat hoe meer jij liket van anderen hoe meer mensen in jouw netwerk ook jouw posts te zien krijgen."

“Veel mensen denken nog steeds dat LinkedIn vooral bedoeld is om een baan te zoeken.” Corinne Keijzer, socialemedia-expert

Hoe meer hoe beter, gaat overigens maar tot op een bepaalde hoogte op. Keijzer: "Één post per dag plaatsen is genoeg. Het algoritme werkt zo dat alles wat je daarna post al snel van je tijdlijn verdwijnt."

Indirect reclame maken

Linkedin mag dan ideaal zijn om jezelf op de kaart te zetten, dit werkt alleen wanneer je dit op een subtiele manier doet. "Het is niet bedoeld voor verkooppraatjes", legt Keijzer uit. "Op LinkedIn moet je laten zien wat je in huis hebt zonder potentiële klanten aan te klampen. Dat vinden de meeste mensen alleen maar irritant."

“Alles moet passen bij mijn eigen personal brand.” Corinne Keijzer

Hoe je dan wél reclame maakt voor jezelf? Bijvoorbeeld door opdrachtgevers te vragen een referentie over jou te schrijven op LinkedIn, maar dus ook door content te delen die je netwerk interessant vindt. Daalderop:"Hoe meer relevante content mijn netwerk van mij ziet, hoe groter de kans dat ze geïnteresseerd in mij raken." Het komt erop neer dat je het voor je netwerk zo leuk mogelijk moet maken om jou te volgen.

"Deel daarom zoveel mogelijk verschillende soorten content", tipt Keijzer. "Bijvoorbeeld de ene keer video en dan weer tekst. Anders gaat het vervelen." Daalderop zorgt voor een gezonde balans tussen content die hij zelf heeft geschreven en content van anderen. Wat wél altijd hetzelfde blijft is zijn stijl. En dus zorgt hij dat die in alles naar voren komt. Zo zijn de artikelen die hij zelf schrijft altijd voorzien van een zwart-witfoto. "Alles moet passen bij mijn eigen personal brand. Zo herkennen volgers mijn posts gelijk."