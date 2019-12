Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken en is het gras echt zoveel groener aan de overkant? Deze week: Renske Gosselink-Tibosch die met haar onderneming Noobie Box een verrassingsbox vol babyspulletjes naar de VS bracht.

Nederlandse vrouwen in blijde verwachting krijgen een De Blije Doos, de ZwangerBox, het Kiekeboepakket, of het Hallo Mama Babypakket - maar in de VS was er nog geen gratis verrassingsdoos vol proefmonsters voor zwangere vrouwen. Gosselink uit Amsterdam zag een gat in de markt.

Toen haar man zes jaar geleden voor zijn werk naar New York werd gestuurd, vond ze het een leuk idee om zo'n doos vol babyspulletjes ook aan de vrouwen in New York aan te bieden.

Een jaar na aankomst in de Verenigde Staten zette Gosselink haar onderneming op en onderzocht ze de behoeften van merken en die van moms.

De zwangerschapsdoos van Gosselink heet Noobie Box. "Dat komt van newborn of newbies, zoals dat in de IT-wereld gebruikt wordt. We hebben er lang over nagedacht. Het is net alsof je je kind een naam moet geven!"

“In het begin dacht ik steeds: ze zijn zo enthousiast, dit is kat in 't bakkie!” Renske Gosselink

Een goed idee is in de VS meteen geweldig, briljant, uniek en helemaal fantastisch, vertelt Gosselink. "Amerikanen zijn van nature erg enthousiast en positief en dat is heel leuk. In het begin dacht ik steeds bij van die netwerkgesprekken: ze zijn zo enthousiast, dit is kat in 't bakkie! En dan hoor je letterlijk niets meer. Nederlanders zijn juist vanaf het begin een beetje kritisch om een onderhandelingspositie te creëren. Dat is hier totaal niet zo en dat was wennen."

Flesjes, luiers en borstvoedingspads in een doos

Gosselink werkte voor haar vertrek naar New York in Amsterdam bij de Nederlandse Zorgautoriteit, een leuke baan met pijn in het hart heeft opgezegd. Ze heeft een juridische achtergrond en die kennis bleek lastig te vertalen naar een baan in de VS. Maar New York was verwelkomend, de cultuur stimuleert beginnende ondernemers en ze ontmoette er twee Nederlandse partners die mee wilden doen.

"We begonnen met een kleine pilot en deelden de boxen uit aan vrouwen bij de zwangerschapsyoga en vroegen ze dan om feedback. Er zaten leuke samples in van bedrijven als Philips Avent - dat vond ik extra leuk, omdat het een Nederlands merk is - en verder wat bekende Amerikaanse babymerken in flesjes, luiers, borstvoedingpads, babycrèmes en ook coupons van bedrijven die geen babyproducten hebben."

Wie nu een Noobie Box bestelt, krijgt babyzalf, een Chicco-speen, vijf luiers, borstvoedingskussentjes, melkcontainers, twee hydrofiele doeken, een desinfecterend middel en billendoekjes.

“Het Amerikaans van onze dochter begint steeds meer te overheersen.” Renske Gosselink

De goodiebox slaat aan, zegt Gosselink en sinds de start van de Noobie Box verdubbelt het aantal verzendingen elk jaar. Ze versturen er binnen de Verenigde Staten nu zo'n 100.000 per jaar. "Bedrijven betalen ons een fee om hun samples aan te mogen bieden in de boxen en zo komen wij aan onze inkomsten. Na de gratis zwangerschapsbox bieden we ook een giftbox voor baby's aan. Die zijn wel betaald. Die kunnen vrouwen bestellen als de baby geboren is en zo'n 10 procent doet dat. Dat was een goede zet! Er zitten kleertjes en speelgoed in en ook leuke nieuwe producten om uit te proberen, die aansluiten bij de leeftijd van de baby."

'Nederland blijft ons thuis'

Inmiddels zijn haar twee Nederlandse businesspartners teruggekeerd naar Nederland en runt Gosselink Noobie Box samen met een Frans-Amerikaanse partner. "Mijn man en ik zeiden dat we er tussen de drie en vijf jaar zouden blijven. Nu is dat al zes jaar en zeggen we: we blijven zolang het leuk is."

Dat is het nog steeds, zegt Gosselink. De Noobie Box loopt goed, haar dochter is in New York geboren en een tweede baby is op komst. "Onze dochter heeft een Amerikaans paspoort en het staat haar dus vrij om altijd terug te gaan. Dat vind ik leuk voor haar. Haar Nederlands is goed, maar het Amerikaans begint steeds meer te overheersen sinds ze naar school gaat. Ik maak me daar geen zorgen over. Nederland blijft ons thuis."

Gosselink is niet de enige Nederlander die de zwangerschapsboxen de grens over brengt. "In Dubai is een Nederlandse vrouw begonnen met de boxen en ook in Nieuw-Zeeland. Wie weet gaan we ooit samenwerken. Eerst gaan we investeren in meer groei van de Noobie Box. Om nu hard verder te kunnen groeien zijn we bezig met een ronde om geld op te halen, zodat we meer fulltime mensen kunnen aannemen voor het team. En ik hoop dat Philips Avent zich opnieuw meldt. Nederland blijft toch onderdeel van ons verhaal!"