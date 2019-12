In Andermans Zaken steken Thomas Moerman en Lisa Peters hun neus in andermans zaken. In die van bekende Nederlandse ondernemers, natuurlijk. Met deze week: Charlotte van 't Wout, eigenaar van Spot en C•Academy, over geld ("best belangrijk voor me") en de kracht van sociale media.

Van 't Wout vertelt waarom ze een paar jaar geleden haar carrière als journalist aan de kant zette om vergaderruimtes te gaan verhuren, de kracht van bluffen en het doorbreken van het taboe rond geld.

Over Andermans Zaken

Andermans Zaken is de NU.nl-podcast waarin Moerman en Peters hun neus steken in de handel en wandel van bekende Nederlandse ondernemers.

Ze praten over hoe het is om de baas te zijn. Over wanneer ondernemers 's nachts wakker lagen en dachten: waar ben ik in 's hemelsnaam aan begonnen? Maar vooral over waarom de ene onderneming een valoefening is en de andere een succesverhaal.