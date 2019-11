De noodlijdende Canadese warenhuisketen Hudson's Bay moet twee vestigingen in Breda en Amsterdam langer openhouden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. De winkelketen kondigde in september aan nog dit jaar te zullen vertrekken uit Nederland.

In de desbetreffende huurovereenkomsten wordt de keten echter verplicht om tot minimaal 2022 (Amsterdam) en 2021 (Breda) te blijven. De rechter verplicht Hudson's Bay nu dus ook om zich daar aan te houden.

Volgens het hof hebben niet alleen de verhuurders van de panden, maar ook de andere winkeliers in de omgeving er belang bij dat de winkels openblijven. De rechter rekent het Hudson's Bay ook aan dat zij geen overleg hebben gevoerd met de verhuurder, terwijl daar in mei door de kantonrechter wel op is aangedrongen.

Hudson's Bay heeft donderdagavond uitstel van betaling aangevraagd. Dat is een voorbode voor een faillissement, wat mogelijk nog een uitweg zou kunnen bieden voor de warenhuisketen.

De Canadese warenhuisketen heeft vijftien vestigingen en veertienhonderd personeelsleden in Nederland. De eerste vestigingen openden de deuren in 2017, vooral in panden waar vroeger het eveneens verdwenen V&D zat.