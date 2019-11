Met nieuwe producten en kleding aanprijzen via sociale media verdienen veel influencers bakken met geld. Maar met steeds milieubewustere consumenten, verschijnt er ook in de marketingbranche een nieuwe speler. De duurzame influencer heeft een missie.

Bijna dagelijks post Nathalie Driessen (45) een foto van zichzelf in een andere outfit op haar Instagram-account. Bij de comments beschrijft ze uitgebreid van welk merk de kledingstukken zijn en hoe je ze het beste kunt combineren.

Alleen waar de meeste influencers kleding aanprijzen van grote modeketens, is alles wat je op Driessens account tegenkomt tweedehands of duurzaam geproduceerd. "Ik had de documentaire The True Cost gezien over de impact van de kledingindustrie op het milieu en was echt geschokt," vertelt ze.

"Het is de op een na meest vervuilende industrie ter wereld." Toen de modeliefhebber zich steeds meer begon te ergeren aan influencers die fast fashion aanprijzen, besloot ze in actie te komen. Sinds een half jaar plaatst ze wekelijks foto's van haar outfits op Instagram. "Ik wil vrouwen inspireren door te laten zien dat je er ook in tweedehandskleding heel leuk uit kunt zien."

Zoals Driessen zijn er meer. Zo vind je op @lisagoesvegan foto's van heerlijk uitziende veganistische recepten en geeft Merel Wildschut via Instagram elke dag een kijkje in haar duurzame levensstijl.

"Sinds twee jaar verschijnen er steeds meer influencers die zich richten op duurzaamheid," zegt communicatieadviseur op het gebied van Duurzaamheid Nienke Trap. Maar waar grote influencers vaak bakken met geld verdienen, gaat het deze groep daar niet om. Trap: "Het zijn écht mensen met een missie. Geld verdienen is bijzaak."

“Sinds twee jaar verschijnen er steeds meer influencers die zich richten op duurzaamheid.” Nienke Trap, communicatieadviseur

Dat geldt ook voor Jelle Derckx (35). Na een reis door Brazilië begon hij in 2011 met zijn blog growthinkers. Wat begon als een blog over persoonlijke groei, werd al snel ook een blog over minimalisme en een duurzame levensstijl.

"Ik heb bepaalde stappen gezet in mijn leven op het gebied van duurzaamheid", legt hij uit. Zo koopt hij zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde kleding, stapte hij over naar een groene bank en een duurzame zorgverzekering en eet hij alleen veganistisch. Dit alles deelt hij via zijn blog en op Instagram. "Aan mijn volgers wil ik laten zien dat zij dit soort relatief simpele stappen ook kunnen zetten."

Duurzame influencers zijn in trek

Hoewel dit niet zijn doel was, verdient Derckx inmiddels wel degelijk geld aan zijn Instagram-account. Sterker nog, het is goed voor 30 tot 40 procent van zijn inkomen. "Ik ga geregeld samenwerkingen aan met duurzame merken om hun producten te promoten," legt hij uit. Met een jeansmerk bijvoorbeeld, dat duurzame spijkerbroeken produceert en recyclet.

Derckx is niet de enige die inmiddels geld verdient aan zijn missie. "Sinds een jaartje of twee zie je bedrijven de duurzame influencer ontdekken," zegt customer manager bij Join Influencer Marketing Esmée Ram. In plaats van in zee te gaan met de grote namen, zijn er steeds meer bedrijven die liever met deze "micro-influencers" samenwerken.

“Kleine influencers hebben vaak een authentieker verhaal” Esmée Ram, Join Influencer Marketing

Deze influencers hebben tussen de 5.000 en 50.000 volgers. "Kleine influencers hebben vaak een authentieker verhaal," legt Ram uit. "Bovendien kunnen ze doordat ze nog niet zo groot zijn goed contact houden met hun volgers." Dat geldt ook voor Driessen. Ze heeft ruim 1.300 volgers. "Weinig," erkent ze zelf. "Maar ze volgen me trouw en ik ga vaak met ze in gesprek. Ik merk dat ze echt iets doen met mijn tips."

Consumenten worden kritischer, dus bedrijven ook

Daar komt natuurlijk bij dat bedrijven eigenlijk niet meer om duurzaamheid heen kunnen. "Consumenten worden steeds kritischer en milieubewuster," zegt Trap. "Er wordt van bedrijven verwacht dat ze uitdragen op welke manier ze bijdragen aan het behoud van de planeet. Doen ze dit niet, dan worden ze hierop afgerekend."

En dat geldt ook voor de influencer. Het afgelopen jaar kondigden veel influencers dan ook aan te stoppen met het promoten van fast fashion.

Driessen kan dit alleen maar toejuichen. Zelf gaat ze binnenkort haar eerste samenwerking aan, met designervintagewinkel Only Desirables. Geld verdient ze hier niet aan, maar dat is dan ook niet haar doel. "Als zoveel mogelijk vrouwen stoppen met kleding kopen bij de grote modeketens ben ik tevreden," zegt ze.