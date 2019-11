Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken en is het gras echt zo veel groener aan de overkant? Deze week: Suzanne Dekel, die in Israël stoffen verft en beschildert met natuurlijke materialen.

Afrikaantjes, indigobladeren, sumac, blauwhout, granaatappelschil, kurkuma, cochenille, rabarber uit de Himalaya - Suzanne Dekel heeft het allemaal op haar balkon in Shosham liggen en gebruikt het om textiel mee te verven.

Handgeweven zijde bijvoorbeeld, biologische wol en vintage linnen die ze rechtstreeks bij wevers in India inkoopt. Die geverfde producten verkoopt Dekel sinds vijf jaar met haar bedrijf Dekel Dyes.

Hoe ze bij natuurlijke kleurstoffen en het verven van textiel kwam? "Vraag me niet hoe. Het begon bij mijn zoontje, die van alles in zijn mondje stopte als baby. Dan is het wel fijn als die kleurstoffen natuurlijk zijn. Dus ik begon doeken te verven met bietjes en ik ben dan zo koppig dat ik er alles over wil weten. Ik keek op Pinterest, heb zo'n 25 boeken besteld en alles wat er ever, ooit is geschreven over natuurlijke kleurstoffen heb ik gelezen."

Suzanne Dekel verkoopt sinds vijf jaar natuurlijk geverfde stoffen met haar bedrijf Dekel Dyes. (Foto: Privécollectie)

'Ik vertrok op mijn twintigste zomaar naar Israël'

Dekel woont in Shoham, vlak bij metropool Tel Aviv. Het bos is vlakbij, vertelt ze, en daar kan ze wandelen, inspiratie opdoen en blaadjes plukken voor de botanische printen die ze maakt op textiel. Twintig jaar geleden vertrok ze naar Israël - op zoek naar avontuur en 'niet gehinderd door enige kennis.'

"Ik begon in Petach Tikva, in een goedkope, vervallen woning met mijn toenmalige vriend. We woonden naast de oude markt waar Iraakse mannetjes de hele shesh besh (soort backgammon, red.) spelen. Ik was twintig, ik wilde iets geks doen. Achteraf begrijp ik niet dat ik er zo lang ben gebleven. We woonden in een oud huis, in een achterbuurt. Toen ik eenmaal gescheiden was, werd het leven in Israël pas echt leuk."

Het verven begon als hobby, zegt ze. "We hebben vier kinderen, mijn dochter lag lang in het ziekenhuis en ik had ook nog een pasgeboren baby. Ik werkte in een hightechbedrijf, maar het werd me te veel. Toen heb ik mijn baan opgezegd en ben ik tussen het organiseren en de doktersafspraken door gaan fröbelen. Dat groeide uit tot mijn bedrijf. Ik leef nu van de opbrengsten van het textiel, van zakjes kleurstoffen en van de workshops die ik geef."

Op het juiste moment begonnen

Haar klantenkring heeft een duidelijk kader, zegt Dekel: dames tussen de veertig en zeventig die affiniteit hebben met handwerk, en zelf ook spinnen, weven, breien of textiel kleuren. "Ik ben precies op het juiste moment begonnen, namelijk toen er steeds meer belangstelling kwam voor het milieu en voor natuurlijke producten."

Dus zorgt ze ervoor dat ze werkt met materialen van kleine, duurzame leveranciers, gebruikt ze zo min mogelijk water en worden de producenten eerlijke betaald en behandeld - ook de zijderupsen.

Israël heeft één nadeel: een studio of werkruimte huren is onbetaalbaar, en dus verft ze haar textiel thuis en hangen de doeken op zolder. "De groei van mijn bedrijf gaat organisch. Als het niet meer past, dan moet ik op zoek naar een andere oplossing. Binnenkort neem ik een parttimer aan en ik laat mijn kinderen regelmatig de labels plakken. Onlangs heb ik een labelmaker gekocht. Vreemd is dat; ik investeer zo 2.000 dollar (1.816 euro) in kleurstoffen, maar die 300 shekel (78 euro) voor een labelmaker, dat vind ik dan lastig."

'In Nederland zou ik er niet aan beginnen'

Ondernemen in Israël is simpel, aldus Dekel. "Ik had het mezelf niet zien doen in Nederland. Al die regels: ik zou er gewoon geen zin in hebben. Maar hier ben ik gewoon begonnen, en ik kom de regeltjes en moeilijkheden gaandeweg tegen. In Israël schrijf je je in als zzp'er en dan mag je ook gelijk verkopen. Al heb ik geen flauw idee hoe dat in Nederland is geregeld."

Nog een groot ondernemersvoordeel in Israël: de posttarieven zijn fantastisch. "Het kost iemand in Amerika net zoveel om een sjaal uit Israël te bestellen als in Amerika zelf. In Nederland is verzenden drie keer zo duur." Dat ligt aan het vaststellen van de posttarieven, vertelt Dekel: de staat Israël bestond destijds nog niet, en de economische groei van het gebied had de posterijen niet zien aankomen in 1900. De tarieven zijn nooit bijgesteld, zegt de ondernemer, net als in China.

Terug naar Nederland is niet aantrekkelijk voor het bedrijf, maar ook niet voor Dekel zelf. "Ik ben niets verloren door weg te gaan uit Nederland. Het is er koud en ik mis er de gemeenschapszin die we in Israël hebben. Onze oudste kinderen spreken Nederlands, maar de jongste niet. Misschien gaan we ooit naar Zuid-Frankrijk, dat past beter bij ons."