Dinsdag kondigde het online platform voor gebruikte auto's CarNext.com een persoonlijk sponsorcontract met Formule 1-coureur Max Verstappen aan. NU.nl bespreekt met Jan-Wouter Kleinjan, chief Product and Marketing, waarom de Nederlandse coureur zo'n goed uithangbord is.

"Je moet wel met een goed verhaal aankomen", blikt Kleinjan terug op de eerste gesprekken. Hij ging naar de Grands Prix van België en Italië om met het management van Verstappen te praten. "En daarna kwam het met Formule 1-snelheid rond", beschrijft hij het proces. Over bedragen werden verder geen uitspraken gedaan.

Voor CarNext.com was het duidelijk dat Verstappen de juiste man was om hun merk uit te dragen. Het bedrijf verkoopt voornamelijk auto's die uit de lease komen. Alleen jonge auto's met een lage kilometerstand worden verkocht. "We zien onszelf als een verstoorder op de markt in Europa en dat is Verstappen in onze ogen ook", verklaart Kleinjan. "Hij is in de Formule 1 ook iemand die de gevestigde orde verstoort. Dus dat ligt dicht bij elkaar, er was snel een klik."

Het ging Kleinjan niet direct om de link tussen gebruikte auto's verkopen en het feit dat Verstappen in een auto rijdt. "Dat is denk ik te makkelijk. Het gaat meer om dat wij die markt willen veranderen. Daar komt ook heel veel technologie bij kijken."

"We zijn erg technologiegedreven en hebben een groot datacentrum met veertig mensen die er continu mee bezig zijn de juiste auto bij de juiste klant te krijgen", legt Kleinjan uit. "Dat is de sport Formule 1 natuurlijk ook, technologiegedreven. Dus dat past goed bij elkaar."

Merk bouwen in 23 landen dankzij Verstappen

Kleinjan heeft in de zoektocht naar een sport om als sponsor in actief te worden niet nadrukkelijk naar andere sporten gekeken. Het grote bereik van de Formule 1 trok zijn bedrijf snel over de streep. "Wij moeten in 23 landen een merk gaan bouwen en ons merk versterken."

De sport wordt goed gedragen in alle landen, voegt hij toe. "Als je kijkt naar het profiel van de mensen die Formule 1 kijken, dan lijkt dat heel erg op het profiel van de mensen die bij ons een auto kopen. Dus het was een hele goede match."

"We delen graag mee in het hele verhaal van de Formule 1, want we moeten snel ons merk bouwen", aldus het directielid.