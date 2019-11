Leiders kunnen zich niet meer beperken tot het sturen op winstgevendheid. Moderne leiders hebben bijvoorbeeld ook oog voor de maatschappelijke impact van hun organisatie. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen voor zo'n moderne leider? 28 toonaangevende CEO's geven antwoord.

In de Verenigde Staten gaven tientallen grote bedrijven onlangs te kennen de aandeelhouder niet meer op de eerste plaats te zetten. Ook in Nederland wordt van leiders verwacht dat zij verder kijken dan de winstcijfers en oog hebben voor de impact die hun bedrijf heeft op maatschappij en milieu.

Maar aan welke eigenschappen moeten moderne leiders voldoen? Wervingsbureau Ebbinge deed hier onderzoek naar. Het bedrijf richt zich op het vinden van kandidaten van hogere en uitvoerende functies. Samen met Nyenrode deed het bedrijf onderzoek naar welke vernieuwing in leiderschap nodig is om een organisatie "beter, duurzamer en inclusiever" te maken.

Onderzoeker en senior consultant Niels van Tent van Ebbinge: "De wereld verandert, dus leiderschap moet meeveranderen." Van Tent wilde geen belerende boodschap de wereld insturen. Dus werden er 28 interviews met Nederlandse CEO's en leidinggevenden gehouden over leiderschap.

Onder de geïnterviewden bevonden zich onder meer Arie Koorneef (ASN Bank), Erik Does (EkoPlaza) Volkert Engelsman (Eosta) en Mariah Mansvelt Beck (Yoni). Uit de antwoorden distilleerden de onderzoekers zeven kwaliteiten van wat zij Echt Leiderschap noemen.

De onderzoekers schrijven dat deze zeven kwaliteiten onderscheidend zijn, maar in meer of mindere mate bij leiders aanwezig kunnen zijn. Wat in veel van de opgetekende eigenschappen doorklinkt is dat leiders een balans moesten vinden tussen volhardendheid (inzake de eigen visie) en de bereidheid om open te staan voor (en te leren van) kritiek.

De zeven eigenschappen van 'Echte Leiders':