Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken en is het gras echt zo veel groener aan de overkant? Deze week: Marnix ten Kortenaar die na een schaatscarrière zijn uitvinding de zeezoutbatterij perfectioneert in Israël.

We willen allemaal een Tesla voor de deur, zegt wetenschapper en oud-schaatser Marnix ten Kortenaar, het liefst eentje die in één seconde optrekt, we willen - nee moeten - allemaal zonnepanelen op ons dak en van het gas af; maar wat gebeurt er als miljoenen Nederlanders 's avonds hun elektrische apparaten willen opladen?

Ten Kortenaar: "Dan zegt de netwerkbeheerder: 'Sorry, ik heb al die stroom niet op kunnen slaan en je wacht maar even.' Al die door water, wind en zon opgeladen energie moet ergens worden opgeslagen en de batterijen die daar nu voor op de markt zijn volstaan niet." De hernieuwbare energie die we nu opwekken gaat dus voor een deel verloren, en dat is niet nodig.

Marnix ten Kortenaar vertrok met zijn gezin naar Jeruzalem in Israël en werkt daar in zijn bedrijf Dr Ten aan toegepaste innovatieve procesontwikkeling, en zijn focus ligt bij een slimme batterij voor de opslag van hernieuwbare energie. Zijn kinderen gaan naar de Engelse school en zijn vrouw mist het Nederlandse familieleven een beetje. Daar staat tegenover dat het negen maanden per jaar fantastisch weer is en het leven er in het land van de Bijbel vurig wordt geleefd, zegt de fysicus.

Schaatsuitvindingen en Willie Wortel-advies

Ten Kortenaar is fysisch chemicus en promoveerde in 1994 op het onderwerp superbatterijen. "Ik had een loopbaan in de schaatssport. Tijdens het schaatsen was ik ook al bezig met uitvinden. Een schaatsbaan zonder dat daar ijs voor nodig is, bijvoorbeeld. Daarna ben ik voor mezelf begonnen als adviseur en als een soort Willie Wortel advies gaan geven over de opslag van energie. Ik werkte voor grote bedrijven als Enexis, FrieslandCampina en DSM."

"Toen ik in 2008 in Afrika was, dacht ik: deze mensen hebben een goede opslagbatterij nodig. Batterijen van lithium kun je niet helemaal leegladen en ze kunnen ook niet in de zon liggen. Mijn focus ligt bij het ontwikkelen van deze superzuinige, schone en efficiënte batterijen die voor iedereen beschikbaar zijn."

Ten Kortenaar onderzoekt hoe zijn zeezoutbatterij op grote schaal kan worden ingezet, en daarvoor werkt hij nauw samen met het ministerie, lokale overheden, grote bedrijven en met de EU. Het ontwikkelen van de batterij kostte jaren aan labwerk, gesubsidieerd door het ministerie en in samenwerking met TU Delft. Het is belangrijk dat er snel een oplossing komt voor de opslag van overtollige, hernieuwbare energie, aldus de wetenschapper, want Nederland beweegt naar een gasloze leefomgeving, maar onderneemt weinig stappen als het gaat om stroomopslag.

"Netbeheerders in Nederland kunnen nu al de stroom van zonneparken niet aan. De energieopslagbusiness is nu op z'n hoogtepunt." Nederland verhandelt z'n stroom op de stroombeurs, legt de wetenschapper uit, en die markt wordt steeds groter, omdat er steeds meer producten nodig zijn die stroom verbruiken in plaats van olie, gas en kolen.

"Als dit zo doorgaat gaan we massaal via internet stroom bestellen. Eén megawatt, morgen bezorgd, bijvoorbeeld. Die stroom moet je opslaan in een batterij om die te kunnen verkopen."

Israëli's hebben totale open blik

Waarom Ten Kortenaar vanuit Jeruzalem werkt? Een van de redenen is dat je dicht bij de grondstoffen moet zitten. Wie goud verwerkt, moet bij een goudmijn wonen en dus zit Dr Ten in Israël. Verder laat Ten Kortenaar zich niet uit over de bestanddelen van zijn uitvinding. Naast logistieke redenen is Israël een fantastisch land voor ondernemers in hightech en chemie, zegt Ten Kortenaar. "Ze hebben hier een hands-onmentaliteit en een totale vrije en open blik. Er is snel duidelijkheid, mensen werken en denken snel. Alle multinationals zitten hier."

In Israël praten mensen net zo makkelijk over de terugkeer van de messias als over een voetbalwedstrijd. Dat maakt het leven daar interessanter, diepgaander en boeiender, zegt Ten Kortenaar.

'Musk verdient geen innovatieprijs'

"In Nederland zijn we toch een beetje grijze muizen. We hebben een kader, je moet zo normaal mogelijk doen, je aanpassen, dat tachtig jaar volhouden en dan vertrek je weer. In Israël gebeurt van alles, mensen spreken zich uit en weten wie ze zijn. Dat maakt het een fantastisch land."

De zeezoutbatterij van chemiebedrijf Dr Ten is een oplossing voor een probleem dat we nog niet ten volle beleven, zegt Ten Kortenaar. "We gaan allemaal elektrisch rijden en we willen allemaal 's avonds onze auto opladen. De lithiumbatterij is daar niet geschikt voor. De Tesla is een mooie auto, en een compliment aan Elon Musk voor zijn prestatie, maar de schoonheidsprijs voor innovatie wint-ie wat mij betreft niet."