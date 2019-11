Bijna de helft van de ondernemers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) schat de premie voor zo'n verzekering te hoog in. Daardoor is deze groep minder geneigd een dergelijke verzekering af te sluiten, meldt verzekeraar Reaal donderdag naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek onder mkb'ers.

Ongeveer de helft van de respondenten (47 procent) heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Van die groep denkt 44 procent van de ondernemers dat een aov meer dan 300 euro netto per maand kost, terwijl dat in de praktijk vaak stukken goedkoper is.

Van de ondernemers die wel een aov hebben, betaalt 12,7 procent netto minder dan 100 euro per maand. 20,4 procent van de verzekerden betaalt tussen de 100 en 200 euro en 26,1 procent betaalt 200 tot 300 euro.

58 procent van de onverzekerden stelt geen aov te nemen vanwege de kosten. 44 procent van de onverzekerde groep denkt dat een aov niet aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting, terwijl dat wel zo is.

Ongeveer een kwart van de ondervraagde ondernemers (22 procent) zegt zelf voldoende middelen te hebben om het inkomensverlies op te vangen. Maar liefst een op de vijf ondervraagden zonder verzekering heeft er geen vertrouwen in dat de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk uitkeert.

"Ondernemers hebben blijkbaar een verkeerd beeld van de kosten van een aov", aldus directeur AOV Pim Hafkenscheid van Reaal. Hij noemt het zorgelijk dat ondernemers "vanwege de verkeerde percepties" niets regelen en daarmee risico lopen.