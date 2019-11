Had niemand tien jaar geleden nog van het begrip digitale nomade gehoord, inmiddels is al werkend de wereld over reizen een enorme hype. Niet zo gek. Ontsnappen aan de ratrace in Nederland en geld verdienen vanaf een tropische bestemming, is immers een heel aantrekkelijk idee. Maar pas op: deze levensstijl is niet voor iedereen weggelegd.

Werken op het strand terwijl je geniet van de zonsondergang en al nippend aan een cocktail nog even een opdracht afronden. Wanneer je in google zoekt op 'digital nomad' stuit je op tientallen plaatjes van mensen met deze jaloersmakende levensstijl. Ook staat het internet vol met tips over hoe ook jij er voor kunt zorgen dat je zo snel mogelijk locatieonafhankelijk je geld kunt verdienen en dus je biezen kunt pakken.



Ook reisblogger en tekstschrijver Antonette Spaan (38) was niet ongevoelig voor deze verhalen. Met een liefde voor reizen en schrijven, leek een bestaan als digitale nomade haar op het lijf geschreven. Toen twee jaar geleden haar langdurige relatie uitging en vlak daarna haar vader overleed, besloot ze het erop te wagen. "Ik verdiende al een beetje geld met mijn blog", vertelt ze. "Mijn idee was om mijn blog tijdens mijn reis echt te laten groeien."

Opmars digitale nomaden

Spaan is niet enige die reizend werken zag zitten. De opmars van digitale nomaden gaat hard. Zo heeft de Facebook-groep Digital Nomads Around the World maar liefst 116.575 leden en op de site NomadList worden steden overal ter wereld door gebruikers beoordeeld op hun "flexwerkgeschiktheid".



Maar dat wil niet zeggen dat er duizenden mensen zijn die al reizend een bloeiend bedrijf runnen. "Er is een groot verschil tussen de backpackers die onderweg een beetje bijklussen om net iets langer onderweg te kunnen zijn en locatieonafhankelijke ondernemers met een serieuze business", legt Esther Jacobs uit.

“In Londen of Amsterdam zouden de meeste locatieonafhankelijke ondernemers het nog geen maand uithouden.” Esther Jacobs

Zelf behoort ze tot de laatste categorie. Ze reist al twintig jaar over de wereld en verdient haar geld met het geven van lezingen en het schrijven van boeken. Inmiddels verdeelt ze haar tijd tussen Amsterdam, Miami, Mallorca en Curaçao. "Maar", zegt ze. "Ik blijf nooit ergens langer dan drie weken."

Goedkope plekken als Thailand

Onderweg komt ze veel mensen tegen die zichzelf locatieonafhankelijk ondernemer noemen, maar hier eigenlijk niet van kunnen leven. "Daarom zitten ze ook op plekken als Thailand", legt ze uit. "Daar is het goedkoop. In Londen of Amsterdam zouden ze het nog geen maand uithouden."



Dat het veel mensen niet lukt om onderweg genoeg te verdienen, is volgens haar niet zo gek. "Je moet enorm goed kunnen focussen." En dat betekent dus nee zeggen tegen die leuke beachparty omdat je een deadline moet halen. "Bovendien is niet iedereen is van nature een ondernemer", legt Jacobs uit. "Klanten vinden is al lastig genoeg. Laat staan op afstand."

Uit het oog uit het hart

Dat merkte ook journaliste Liza Jansen toen ze voor drie maanden naar Zuid-Amerika vertrok. "Uit het oog uit het hart" bleek ook van toepassing te zijn voor veel van haar opdrachtgevers. "Ik vertrok met een digitale backpack vol opdrachten", schrijft ze in Het Financieele Dagblad. "Maar die werd gaandeweg steeds leger."

“Mensen werken al snel voor bodemprijzen.” Antonette Spaan

En ook Spaan merkte dat onderweg nieuwe klanten vinden makkelijker gezegd is dan gedaan. "Op platforms waar klussen worden aangeboden is de concurrentie groot", legt ze uit. "Mensen werken al snel voor bodemprijzen." Opdrachten uit je eigen netwerk leveren meer op, maar zie dat netwerk op afstand maar eens te onderhouden"

Veel afleiding

Na drie maanden reizen door Nepal, Bali en Amerika, kwamen bij Spaan dan ook de twijfels. Werken op het strand bleek in de praktijk niet te werken en de wifi was op veel plekken ook niet optimaal. Daar kwam bij dat twintig uur per week werken niet genoeg was om van haar blog een succes te maken. Meer werken bleek lastig. "Ik was op zoveel mooie plekken en er was zoveel afleiding", legt ze uit. "Veertig uur gefocust werken lukte me gewoon niet."



En dus vertrok ze na negen maanden weer naar Nederland. En dat loonde. Na een paar maanden vol op haar blog te hebben ingezet, kan er ze nu van leven. Juist haar netwerk in Nederland hielp daarbij. "Als ik op een borrel mijn gezicht had laten zien, regende het weer aanbiedingen."