In Andermans Zaken steken Thomas Moerman en Lisa Peters hun neus in andermans zaken. In die van bekende Nederlandse ondernemers, natuurlijk. Met deze week: Mariah Mansvelt Beck (Yoni), die biologische tampons sexy wist te maken en een award voor innovatie won met een product dat al lang bestond.

Mansvelt Beck vertelt over 'omfietstampons' en ontevreden investeerders, de tachtigurige werkweek ("Ik heb nog nooit een goed idee gekregen door 24/7 op kantoor te zitten") en waarom ze haar Amerikaanse nationaliteit opgaf voor haar bedrijf.

Over Andermans Zaken

Andermans Zaken is de NU.nl-podcast waarin Moerman en Peters hun neus steken in de handel en wandel van bekende Nederlandse ondernemers.

Ze praten over hoe het is om de baas te zijn. Over wanneer ze 's nachts wakker lagen en dachten: waar ben ik in 's hemelsnaam aan begonnen? Maar vooral over waarom de ene onderneming een valoefening is en de andere een succesverhaal.