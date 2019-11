Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken en is het gras echt zo veel groener aan de overkant? Deze week: Onno Oostveen, die bouwt aan zijn derde 'sociale' hotel in Zuid-Amerika.

Ietsje meer zingeving in het leven zou leuk zijn, dacht Oostveen tien jaar geleden. "Ik zat in een hoge managementpositie en daarmee begint het gedoe. Ik wilde dat niet meer. Samen met een goede vriend, Marcel Zuidhof, ging ik op zoek naar geschikt vrijwilligerswerk. Dat vonden we niet, want we hadden het idee dat veel van ons geld aan de strijkstok zou blijven hangen."

Ze besloten zelf een sociale onderneming te starten en kozen voor Nicaragua. Beiden spreken Spaans en in 2006 was toerisme er booming, vertelt Oostveen. Een hotel dus. Vanaf het moment dat ze de deuren openden, zit hun Hotel con Corazón vol en zijn de recensies in de Lonely Planet en op Tripadvisor lovend.

Oostveen: "Dat is nu wel anders. Laatst zat ik in Nicaragua in de kroeg met een paar Nicaraguaanse vrienden en ik was er de enige blanke. Dat zegt wel iets over de huidige situatie."

De sandinistische president Daniel Ortega veroorzaakte onrust onder de bevolking en in april 2018 braken er grote protesten uit in Nicaragua, die hard werden neergeslagen door de regering-Ortega. Er vielen ruim vierhonderd burgerdoden door het geweld van de politie. Een negatief reisadvies volgde en van het ooit zo bloeiende toerisme is weinig over. "Na een verlies van een jaar zijn we weer winstgevend, maar we hebben het team moeten reduceren van twaalf naar vier man."

Oostveen en zijn compagnon willen met hun sociale onderneming het onderwijs in de Nicaraguaanse stad Granada naar een hoger niveau tillen. 100 procent van de winst uit de onderneming gaat naar studiebegeleiding op basisscholen en beurzen voor middelbare scholen en universiteiten. Zo hebben 40.000 hotelgasten er de afgelopen tien jaar aan bijgedragen dat zevenhonderd kinderen hun school konden afmaken, aldus Oostveen.

'Zonder onderwijs loop je je hele leven achter'

In Latijns-Amerika kan 50 procent van alle jongeren de school niet afmaken, legt Oostveen uit. Ook beginnen ze laat - pas op hun twaalfde of dertiende - en ze haken al gauw af, omdat er gewerkt moet worden om hun gezinnen te ondersteunen die meestal vastzitten in een armoedecyclus.

Onderwijs, zegt Oostveen, is de sleutel om een ​​toekomst op te bouwen en dat willen zij faciliteren in Granada. "In deze omgeving krijgt de bevolking weinig aandacht van de overheid. Scholen hebben geen elektriciteit, kinderen zitten in grote klassen en kunnen soms nauwelijks lezen. Zo kun je je hele leven achterlopen."

Dus hebben Oostveen en zijn compagnon lokale werknemers op hun payroll die bijlessen geven en ouders bezoeken om op het belang van onderwijs te hameren. Ook zorgen ze voor beurzen zodat jongeren naar de middelbare school of de universiteit kunnen gaan. Daarnaast stimuleren zij de lokale econome door een winstgevend bedrijf te leiden dat weer voor banen, inkomsten en professionele ontwikkelingskansen zorgt.

Succes herhalen in Mexico

"Soms vergeet je wat je aan het realiseren bent, maar eigenlijk is het echt fantastisch: dankzij de hotels kunnen jongeren naar de universiteit en kunnen ze de middelbare school afmaken. Zonder het onderwijsprogramma zouden veel jongeren in die wijken nog steeds lethargisch voor hun huis zitten. Natuurlijk is niet zo'n hele wijk meteen twintig keer slimmer. Maar er is in ieder geval weer hoop."

Na 2,5 jaar in Nicaragua is de spaarpot op en dus vertrekt Oostveen naar Nederland om te gaan werken. Het hotel loopt goed en na acht jaar wil Oostveen het succes herhalen in Mexico en in Costa Rica.

"We vonden het leuk om in Centraal-Amerika te blijven met onze hotels, ook omdat we beiden goed Spaans spreken. Er zijn grote verschillen tussen Costa Ricanen, Mexicanen en Nicaraguanen. Maar wat overeenkomt, is dat ze in Zuid-Amerika minder oplossingsgericht zijn dan in Nederland. Je kunt minder snel een beroep doen op iemands eigen verantwoordelijkheid. Mensen zijn er minder goed geïnformeerd."

Prijs voor duurzaam ondernemen

Oostveen: "Wij hebben volop kranten en toegang tot internet, maar in de kleinere dorpen van Latijns-Amerika rijdt een busje rond met een microfoon en daar komt van alles uit, maar er wordt niets gezegd over bijvoorbeeld het belang van onderwijs. Nicaragua heeft een elitegroep, maar zij knijpen de arme bevolking uit in plaats van hen te ondersteunen. Hele rijke mensen in Centraal-Amerika vind ik vaak echt vervelende mensen die discrimineren."

Hotel con Corázon wint dit jaar een prijs voor duurzaam ondernemen, vertelt Oostveen. Dankzij het geldbedrag is hij nu weer drie dagen per week in dienst van het hotel. Zijn compagnon werkt volledig voor de ondernemingen en ze zijn momenteel bezig met het opzetten van een hotel in Costa Rica.

"We hebben net een locatie uitgezocht en zijn bezig met de onderhandelingen. Ik verwacht dat we in de zomer van 2020 opengaan. Het geeft mensen een goed gevoel om hun geld uit te geven in een sociaal hotel, want we blijven bovenaan de rankings staan!"