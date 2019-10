De Nederlandse start-up Tiqets ontvangt een investering van 60 miljoen dollar (zo'n 54 miljoen euro). Onder meer Airbnb steekt geld in het Amsterdamse bedrijf.

Ook de bestaande aandeelhouder HPE Growth Capital doet mee aan de investeringsronde, meldt Tiqets dinsdag.

Tiqets is opgericht in 2014. Met de technologie van de onderneming kunnen consumenten met behulp van hun smartphone toegangskaartjes voor musea en andere populaire attracties in wereldsteden kopen.

Met het ticket op hun mobiel hoeven ze niet in de rij te staan. Dit jaar werden via Tiqets, dat per kaartje een commissie ontvangt, tien miljoen tickets verkocht.

Met de nieuwe financiering wil Tiqets verder uitbreiden. In 2017 haalde het bedrijf 17 miljoen euro op met een investeringsronde.

Het concern heeft een hoofdkantoor in Amsterdam, maar is ook actief in bijvoorbeeld Londen, Kopenhagen, Barcelona, Osaka en Bangkok. Er werken tweehonderd mensen bij het concern.