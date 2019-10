Net klaar met je studie en daar sta je dan. Je eerste stappen op de arbeidsmarkt blijken nog niet zo makkelijk. Die droombaan is misschien niet wat je ervan verwacht had en op de werkvloer word je aan je lot overgelaten. Het bedrijf Skyscrapers heeft een oplossing: tijdens hun traineeship kun je een jaar lang wennen aan werken. Een interview met oprichter Tim Berendsen.

Een jaar lang onder intensieve begeleiding leren werken. Dat klinkt een beetje als iets voor verwende millennials.

Berendsen: "Dat valt wel mee. Onze trainees krijgen namelijk wel direct veel verantwoordelijkheid bij het bedrijf dat ze in dienst neemt. Maar waar er normaal weinig tijd is voor goede begeleiding van starters, krijgen ze bij ons intensieve begeleiding van een talentmanager."

Is die begeleiding echt nodig?

"Ik vind van wel. Het gat tussen de universiteit en de arbeidsmarkt is groot. Na je studie heb je vaak geen idee wat er allemaal mogelijk is en wat werken nu precies inhoudt. Daar komt bij dat veel organisaties staan te springen om jong talent, maar geen idee hebben hoe ze dat kunnen aantrekken. Ze doen dit meestal door een vacaturetekst op te stellen met specifieke eisen waar iemand aan moet voldoen."

Wat is daar mis mee?

"Op zich niets. Alleen verwacht je hierdoor van starters dat ze al precies weten wat ze willen en dat is vaak niet het geval. Ook is het gevaar hiervan dat je als bedrijf altijd dezelfde types aantrekt. Terwijl je voor innovatie juist baat hebt hij diversiteit op de werkvloer."

Hoe zouden bedrijven hun werknemers dan moeten selecteren?

"Door meer te kijken naar soft skills als empathie, doortastendheid, en weerbaarheid. Mensen die over deze eigenschappen beschikken, leren snel. Specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de functie hebben ze dan zo onder de knie."

Op basis van welke criteria worden trainees bij Skyscrapers aangenomen?

"We krijgen ruim honderd sollicitanten per maand, hiervan nemen we er vijf aan. Iedereen met een universitaire master en minder dan drie jaar werkervaring kan zich aanmelden. Bij de selectie kijken we niet naar studieachtergrond of specifieke ervaring, maar naar persoonlijkheid en mindset."

Klopt het dat starters die zich aanmelden niet solliciteren op een specifieke functie?

"Ja. De mensen die zich bij ons aanmelden, doen dat juist omdat ze nog niet precies weten wat ze willen. Aan het begin van het traject kijken we dus eerst met iemand samen waar zijn of haar krachten en interesses liggen. Vervolgens koppelen we diegene aan een van de 25 bedrijven waar we mee samenwerken. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een zorginstelling, gemeente of woningcorporatie."

Houden jullie daarbij dan helemaal geen rekening met studie?

"Jawel. Maar het is niet doorslaggevend. Zo kwam een trainee met een master in kunstgeschiedenis terecht op de marketingafdeling van een IT-bedrijf. Dat meisje dacht altijd dat ze bij een veilinghuis aan de slag zou gaan. Maar na een stage daar kwam ze erachter dat het niks voor haar was. De opdracht bij het IT-bedrijf bleek wel een schot in de roos. Ze heeft het daar heel goed gedaan en is daar ook gebleven."

Met zo'n gewaagde combinatie neem je best een risico.

"Klopt. Maar we zitten er dan ook bovenop. De talentmanager houdt de ontwikkeling van de trainee nauwlettend in de gaten. Als we merken dat het niet gaat, trekken we gelijk aan de bel. Tot nu toe pakt het goed uit, 75 procent van de trainees wordt na dat jaar aangenomen door de opdrachtgever."

Terug naar de begeleiding. Wat is er mis met gewoon ergens beginnen en leren door vallen en opstaan?

"Op zich niets. Alleen is de kans dan wel groot dat je dan niet gelijk optimaal presteert. En dat is een gemiste kans voor zowel de starter als het bedrijf. Bij bedrijven en organisaties mist vaak de tijd en de kennis om starters goed te begeleiden."

Optimaal presteren. Soms moet je toch ook gewoon taken doen waarbij je niet je volle potentieel benut?

"Klopt. Maar dat benadrukken we ook. Bijvoorbeeld wanneer een trainee te snel wil doorgroeien. We leggen dan uit dat je als starter eerst een bepaalde ontwikkeling moet doormaken en dan pas eisen kunt gaan stellen. Onze traineeship is heus geen speeltuin."