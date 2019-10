Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken, en is het gras echt zo veel groener aan de overkant? Deze week: Sterre Verbokkem, die in Spanje landschappen en dieren tekent voor haar meditatie-apps.

Elke dag even naar de Veluwe met de auto, inspiratie opdoen in de natuur en gauw weer terug om het allemaal vast te leggen voordat die inspiratie weer is verdwenen: niet zoals je het wil als natuurillustrator, zegt Verbokkem.

Dus reisden zij en haar man met hun baby de wereld rond: in Amerika, Canada en Zuid-Europa trokken ze met een camper de natuur in. Geen kantoortuin voor het stel, want de natuur zelf is de beste werkplek. Ze maken samen mindfulness- en meditatie-apps voor de naar natuur snakkende medemens. Of beter gezegd: wildfullness-apps, want zo heten ze in de App Store.

"De ontspanning en inspiratie die de natuur je geeft, herkent iedereen wel. Je bent lekker buiten, je hoort vogels en krekels, ziet een mooi landschap. Dat gevoel geven we mee met onze apps. Ik ben natuurillustrator en mijn man had al vaker apps gemaakt."

Veel in het leven is een keuze, zegt Verbokkem, en niet iedereen kiest net zoals zij voor een leven off the grid buiten de bewoonde wereld. Dan kun je de natuurbeleving zoeken in zo'n app. "Ik hoor vaak dat mensen zich dankzij de apps weer even herinneren hoe het vroeger was, toen ze buiten speelden of opgroeiden in de natuur. Je kunt zo'n app even tussen je meetings door aanzetten en weer helemaal ontspannen."

Natuurillustrator Sterre Verbokkem reisde met haar man de wereld rond. (Foto: Privécollectie)

'Ik kan makkelijk een roze hert in een landschap plaatsen'

En om die bosvogeltjes, krekels, landschappen en uilen te kunnen tekenen en het gevoel van buiten door te geven, moet je zelf ook buiten wonen. Dus kochten Verbokkem en haar man een oude Spaanse boerderij die ze aan het opknappen zijn. "Het huis staat op een berg en kijkt uit over een vallei. We hebben daar veel grond omheen, en de grond daar weer omheen is ook niet bebouwd. Er staan hier eeuwenoude olijfbomen en nu in de herfst is het groener dan ooit."

“Pas naar buiten kunnen als het alweer donker is, is mij te deprimerend.”

In Spanje gaat alles wat langzamer, zegt de tekenaar, en dat helpt de sfeer en het gevoel van buiten mee te geven in haar kunst. "Het is oktober, maar we hebben de keukentafel nog steeds buiten staan. Ik heb een trui aan, maar toch. Daar zit ik te schetsen, en dan komt er een vogeltje aan of heb ik een andere leuke ontmoeting met een dier. In de zomeravonden kwamen hier bijeneters, en laatst zag ik een hop."

Een meditatie in een woestijnlandschap heeft weer een andere sfeer en muziekje dan wanneer je virtueel in het bos loopt, zegt Verbokkem. "Als illustrator kun je een sfeer meegeven." De tekeningen zijn niet hyperrealistisch als een foto, zegt Verbokkem."Ik kan dus ook makkelijk een roze hert in een landschap plaatsen."

'Iets wat in Nederland vier weken duurt, duurt in Spanje zes weken'

Vogeltjes tekenen op een berg: dat klinkt niet direct als een bloeiende, winstgevende onderneming. Maar de apps lopen goed en dankzij een snelle internetverbinding maakt het niet zo veel uit waar er wordt getekend. Verbokkem en haar man hebben nu vijf apps. Die download je via een eenmalige aankoop. Je kunt ook een maandelijks abonnement aanschaffen en dan zit er iedere maand nieuwe content in de app.

"We hebben een Spaanse bv opgericht, en dat duurde allemaal wel even. Iets wat in Nederland vier weken zou duren, duurt hier zes weken. Je moet op zoek naar de juiste mensen die je kunnen helpen, zoals boekhouders." De apps leveren een prima hoofdinkomen op, zegt Verbokkem, en veel hebben ze niet nodig: het huis is zelfvoorzienend en ze zijn niet aangesloten op het water- en elektriciteitsnetwerk.

Een van de illustraties uit een app van Sterre Verbokkem. (Beeld: Sterre Verbokkem)

'Ik denk dat onze kracht zit in het klein houden'

"Het huis heeft zonnepanelen en we vangen regenwater op. Ons drinkwater komt nu nog uit flessen. Deze week gaan we beginnen aan de bouw van een open haard."

Of de onderneming nog verder groeit? "Ik denk dat onze kracht zit in het klein houden. We besteden wel wat werk uit, zoals het inhuren van stemacteurs voor de apps, maar het tekenen blijf ik zelf doen."

Inmiddels spreken ze behoorlijk Spaans, een beetje Valenciano, en gaat hun zoontje naar school. "Ik heb mezelf nooit gezien als iemand die niet z'n eigen ding zou gaan doen. Tijdens een stage van de kunstacademie op kantoor waar ik van 9.00 tot 17.00 uur binnen zat, werd dat heel erg duidelijk. In de ochtend wil ik naar buiten en ik wil werken als ik inspiratie heb. Pas naar buiten kunnen als het alweer donker is, is mij te deprimerend."