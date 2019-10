Het Britse bezorgplatform Just Eat, dat in augustus een akkoord bereikte met het Nederlandse Takeaway.com over een fusie, heeft zijn omzet in het derde kwartaal met 25 procent zien groeien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet ligt hoger dan verwacht, maar toch daalt het aandeel op de Londense beurs met ongeveer 7 procent.

De omzet van het bezorgconcern kreeg in het derde kwartaal een boost omdat Just Eat steeds verder uitgerold wordt in Groot-Brittannië. Hierdoor steeg de omzet van het bedrijf naar 247,5 miljoen Britse pond (287,7 miljoen euro).

Toch worden de resultaten niet goed ontvangen op de Londense beurs. Omstreeks 12.20 uur daalt het aandeel met 6,65 procent, naar 583,5 pence. Reden hiervoor is de daling van het totaal aantal bestellingen in vergelijking met het tweede kwartaal. Waar Just Eat in het derde kwartaal 8 procent meer leveringen deed, was dat in het tweede kwartaal nog 11 procent.

Investeerders zien dit als een teken dat Just Eat steeds meer last krijgt van concurrentie van onder meer Uber Eats en Deliveroo.

Ook aandeel Takeaway daalt

Het aandeel van bezorgplatform Takeaway.com, bekend van Thuisbezorgd, heeft ook last van de lagere koers van Just Eat. De beurskoers daalde rond het middaguur met 4,2 procent.

Beide bedrijven hopen voor het einde van het jaar hun fusie rond te hebben. Ze werden het in juli eens over een fusie, waarbij aandeelhouders van Just Eat een belang van 52,2 procent krijgen in het nieuwe bedrijf. De huidige aandeelhouders van Takeaway krijgen een belang van 47,8 procent.

Met het akkoord ontstaat een van de grootste spelers op het gebied van maaltijdbezorging in Europa. Opgeteld werden bij Just Eat en TakeAway vorig jaar 360 miljoen orders gedaan met een waarde van 7,3 miljard euro. Het concern, dat Just Eat Takeaway.com N.V. moet gaan heten, zal marktleider zijn in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België en Polen.