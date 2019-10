Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken, en is het gras echt zoveel groener aan de overkant? Deze week: Robert Vogel, die in Cambodja stroopwafels, taart en poffertjes bakt én kwetsbare Cambodjanen het horecavak leert.

Vegan ontbijtwafels, zwarte sesamstroopwafels, arretjescake, huisgemaakte jam van ananas en basilicum, een kinderhoekje met verantwoord speelgoed van gerecycled plastic - we hebben het hier niet over een te dure hipstertent in de Randstad, maar over de wafelbar die Robert Vogel sinds kort met zijn partner runt in Siem Reap, Cambodja.

De zaak is voor de helft van zijn partner uit Singapore, en voor de helft van hem. Buitenlanders mogen geen meerderheidsbelang hebben in een zaak, vertelt Vogel. Wel staat hij het meeste van de tijd zelf in de bar.

'Expats zijn wildenthousiast'

"Een stroopwafel maken is moeilijk. De wafel moet precies heet genoeg zijn om 'm door midden te kunnen snijden en dan pas kun je de vulling erin doen. Het kostte me twee maanden om het onder de knie te krijgen, en dan moet je ook nog een echt goed recept hebben."

De wafelbar in Siem Reap

J&R Waffle Bar is sinds augustus open, en het hoogseizoen zit eraan te komen, zegt Vogel. De zaak loopt tot nu toe goed, maar de investeringen moeten wel terug worden verdiend. "Vooral expats zijn wildenthousiast. Ik verkoop ook Belgische wafels, die kunnen ze versieren met karamel en M&M's, we hebben cheesecake, poffertjes en natuurlijk stroopwafels. 'Hee, wacht eens', zeggen expats als ze dat woord zien: 'dat komt toch uit Amsterdam?'"

De stad Siem Reap ligt in de buurt van het tempelcomplex Angkor Wat, één van de zeven wereldwonderen en dus een belangrijke trekpleister in Cambodja. Vogel: "De vibe van Siem Reap is volledig anders dan in de rest van Zuid-Oost Azië, waar veel plekken nogal aan een mierennest doen denken. Het is hier rustig, relaxed, schoon."

'De ingrediënten voor stroopwafels zijn hier ook'

Vogel was twee jaar geleden op wereldreis en bezocht het stadje. "Ik werd verliefd op de regio en kwam steeds terug. Ik heb lang nagedacht over wat ik hier kon opzetten. Ruim een jaar geleden ontmoette ik mijn huidige partner hier, en dat maakte de keuze om te blijven makkelijk. Hij komt uit Singapore, maar woonde hier al. De ingrediënten voor stroopwafels hebben ze hier ook gewoon, dacht ik, dus waarom geen wafelbar?"

Robert met zijn vriend en collega in Cambodja. (Foto: privécollectie)

Vogel was restaurantmanager in Arnhem, werkte jaren voor een bank en kon dankzij die combinatie een horecaonderneming opzetten. "Mijn werk bij de bank leverde me een goed salaris op, maar heel gelukkig werd ik er niet van. Ik wilde terug naar de horeca en ik wilde vooral een sociale onderneming starten."

Want stroopwafels bakken is leuk, het doel van de onderneming is meer dan alleen omzet draaien, vertelt Vogel. Cambodjanen die een andere seksuele geaardheid hebben of om een andere reden worden uitgesloten in Cambodja kunnen bij J&R Waffle Bar terecht.

Bankrekening en paspoort voor kwetsbare Cambodjanen

"We leiden ze op in het horecavak, we leren ze Engels en stellen eisen aan het dienstverband. Zo moeten ze een paspoort aanvragen, een bankrekening openen en we spreken af dat in iedere geval 20 procent van het loon naar die bankrekening gaat en daar blijft. In deze cultuur wordt het geld dat mensen verdienen in de steden gelijk opgestuurd naar de familie in hun dorp, die het vervolgens verbrassen. Wij willen laten zien dat je je familie juist kunt helpen als je zelf eerst financieel onafhankelijk bent."

Zo werkt er iemand die graag kapper wil worden, en dus betaalt Vogel zijn kappersopleiding. Omdat de wafelbar ook aan hotels levert, kunnen personeelsleden naast horeca-ervaring opdoen zich ook bekwamen in administratie en de hotelwereld.

De sociale wafelonderneming is geen stichting, zegt Vogel. "Dat wil ik ook niet. In februari heb ik een afspraak met een Nederlandse stichting die, zo is het plan, samen met een Cambodjaanse stichting zoekt naar mensen die hier willen solliciteren."

Voordat het zo ver is regelt Vogel het personeel, en vernieuwt hij steeds de kaart: Rendangwafels, wafels met kip, ahornsiroop en kaas. Stroopwafel cheesecake, ontbijtwafels met ei en tomaat. De reacties blijven lovend en Vogel is hoopvol over de toekomst van zijn wafelbar. Of de wereldwijde liefde voor de stroopwafel zijn nationale trots aanwakkert? "Nee. Ik hou van Nederland, maar ik zal hier nooit een vlag met oranje wimpel hijsen, alleen om te laten zien dat ik Nederlands ben."