Als vrienden samen een bedrijf beginnen klinkt als de ideale combinatie van zakelijk en privé. Maar wat als die vriend toch niet de compagnon blijkt waar je naar zoekt?

Coolblue. Young Capital. Hyves. Allemaal bedrijven die begonnen uit vriendschappen tussen de oprichters. Het lijkt de perfecte combinatie: je kent elkaar al lang, je komt op een idee en werkt het samen uit, hopend op een gat in de markt.

Dat die vriendschappen soms ver terug kunnen gaan, bewijzen Jasper Gabrielse (27) en Melvin Loggies (28) van duurzaam wasmiddel Seepje. De twee leerden elkaar kennen in de derde klas van de middelbare school. "Toen we op een avond samen aan het chillen waren, zagen we een documentaire over mensen uit Nepal die zeep halen uit natuurlijke stoffen. Daar is het idee voor ons bedrijf Seepje begonnen."

“Van alle mensen die we kenden, achtten we elkaar het geschiktst om samen te werken.’” Jasper Gabrielse

Gabrielse wist toen al een beetje wat hij aan zijn compagnon had. "We hadden samen een bijbaan gehad toen we zestien jaar waren. Bovendien zijn we daarna samen gaan studeren. Je ziet iemand dan toch al in een andere omgeving dan de kroeg."

Hij bewonderde Loggies om zijn gedrevenheid. "Melvin was op school veel meer bezig met hoge cijfers halen. Ik was ondernemender en de creatieve van de twee, maar hoge cijfers interesseerden mij minder. Van alle mensen die we kenden, achtten we elkaar wel het geschiktst om samen te werken."

Soms blijkt een vriend minder geschikt

Het is een belangrijke vraag die je jezelf moet stellen voordat je samen een bedrijf begint: hoe goed kunnen we samenwerken? Want dat je fijn een biertje met elkaar kan drinken op vrijdagavond, maakt nog geen goede zakenpartner.

Dat merkte ook Ingmar Vroege (29), die in 2012 een bedrijf begon met twee vrienden. Drie maanden nadat ze zich hadden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, merkte hij en zijn vriend Gertjan Leemans (29) dat de derde vriend er toch niet helemaal bij paste. "Hij kwam te laat, vergat dingen en had een andere manier van met klanten omgaan dan wij."

Deze eigenschappen kende hij wel van zijn vriend, maar bleken in zakelijk opzicht een stuk minder goed te matchen dan in een vriendengroep. Er volgde een moeilijk gesprek, waarbij besloten werd dat de derde vriend het bedrijf moest verlaten.

“Het was het moeilijkste gesprek dat ik in zeven jaar heb gevoerd.” Ingmar Vroege

Leemans en Vroege begonnen daarna een bedrijf met z'n tweeën: Safeguard. "Het was het moeilijkste gesprek dat ik in zeven jaar heb gevoerd", blikt Vroege terug. "Want je wilt je vriend niet kwetsen, maar op deze manier kun je niet verder."

De drie, die deel uitmaken van een grotere vriendengroep, spraken elkaar een jaartje niet, maar inmiddels zien ze elkaar weer dagelijks. "Het was voor hem ook een wake-upcall over zijn eigen gedrag. Hij snapte wel wat we bedoelden, maar leuk was het natuurlijk niet."

Hij raadt vrienden die een bedrijf beginnen aan om ook voorbereid te zijn op dit soort situaties. "Je begint vol enthousiasme en wilt niet negatief denken, maar het is goed om duidelijk bij te houden wie wat doet en wat er gebeurt als het wel fout gaat."

'Communicatie is soms belangrijker dan in een vriendschap'

Gabrielse van Seepje vult aan dat communicatie sowieso het allerbelangrijkste is binnen een bedrijf. "Misschien nog wel belangrijker dan in een vriendschap. Je bent nog weleens geneigd om dingen met de mantel der liefde te bedekken, omdat het je vriend is. Maar in een zakelijke relatie moet je elkaar ook op tekortkomingen kunnen wijzen."

“In een zakelijke relatie moet je elkaar ook op tekortkomingen kunnen wijzen.” Jasper Gabrielse

Dat dat nog weleens gebeurt, is volgens Gabrielse wel makkelijker door de vriendschap. "Ik kan behoorlijk standvastig en perfectionistisch zijn. Als Melvin mij dat vertelt, neem ik dat toch serieuzer dan wanneer iemand anders dat zou zeggen. Ik weet dat hij mij het allerbeste kent."

Praten over geld

Een andere valkuil die vermeden moet worden, is die van de financiën. Naast de gebruikelijke Tikkies ben je vaak niet gewend om met vrienden over geld te praten. Maar gaat het fout met een goedlopend bedrijf, hoe verdeel je dat dan?

Vroege: "Wij hadden alle uren goed bijgehouden, dus als beginnend bedrijf was het nog makkelijk om te splitsen." Zouden de oprichters van Seepje nu uit elkaar gaan, dan wordt het al een stuk lastiger. "Er zijn inmiddels zoveel investeringsrondes geweest. Dat gaat inmiddels gepaard met een heleboel belangen."

Toch blijft Gabrielse bij zijn standpunt dat hij met niemand anders een bedrijf had willen beginnen. "We zien elkaar nog zo'n twee à drie keer per week buiten het kantoor. Samen sporten, een biertje in de kroeg. Uiteindelijk maakt het ons bedrijf sterker."