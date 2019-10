Netwerken, tegenwoordig ontkom je er bijna niet aan. Maar wat als je niet zo bedreven bent in jezelf profileren? Geen nood. Zo zorg je ervoor dat je toch in contact komt met mensen die je verder kunnen helpen.

Wanneer netwerkcoach Judith Smits als tiener op feestjes kwam, moest ze zichzelf vaak wel drie keer voorstellen. "Mensen onthielden mij gewoon niet", zegt ze. Eenmaal aan het werk, gebeurde er precies hetzelfde. Aan netwerkbijeenkomsten had ze dan ook een bloedhekel. Maar in plaats van gewoon thuis te blijven, besloot ze het anders aan te pakken.

Inmiddels heeft ze de schroom van zich afgegooid en onthouden mensen haar wél. Van netwerken heeft ze haar werk gemaakt. Ze schreef er een boek over, De FUNfactor. Je kunt netwerken maar beter leuk maken voor jezelf, is haar motto. Ontkomen doe je er namelijk niet aan. "We leven in een netwerkeconomie", zegt Smits.

"Je kan nog zo goed zijn in je werk, als niemand dat weet is de kans groot dat je achter het net vist." Uit onderzoek van de Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) blijkt inderdaad dat 23 procent van de Nederlanders in 2017 aan een nieuwe baan kwam via hun netwerk. Van de zzp'ers kwam bijna 60 procent via via aan nieuwe opdrachten.

Fijn voor de geboren netwerkers onder ons. Maar volgens Smits zijn die eerder uitzondering dan regel. "Het gros van de mensen voelt enige schroom om op een onbekende af te stappen", zegt ze.

Goed luisteren is belangrijk

Het is een misvatting dat netwerken betekent dat je zoveel mogelijk over jezelf moet vertellen. Netwerken houdt in dat je met elkaar in contact komt én blijft. "Goed luisteren is hierbij minstens zo belangrijk, " zegt Mark Soons. Hij is business coach en auteur van het boek Stop met verkopen, start met helpen.

In plaats van alleen maar over jezelf te praten, kun je volgens hem beter oprecht luisteren naar mensen die eventueel iets voor je kunnen betekenen. "Als je goed luistert, kom je meer over iemand te weten", legt hij uit. "Zo kom je er ook achter waar die persoon behoefte aan heeft en of je hem of haar eventueel van dienst kan zijn."

Maak mensen nieuwsgierig door te helpen

Iets voor iemand doen is namelijk een slimme manier om ervoor te zorgen dat je bij hem of haar op de radar verschijnt. Soons: "Wanneer je mensen helpt, worden ze nieuwsgierig naar je. Wellicht dat zij jou dan weer kunnen koppelen aan mensen die iets voor jou kunnen betekenen." Ga er alleen niet van uit dat dit direct gebeurt. "Veel mensen hebben het idee dat ze meteen iets uit zo'n gesprek moeten halen", zegt Soons.

"Maar vaak pluk je pas op lange termijn de vruchten van netwerken." Overigens is wel het handig om het contact met degene die je hebt geholpen te onderhouden. Dat kan alleen al door een simpel mailtje te sturen met de vraag of het allemaal gelukt is. Soons: "Dan wordt iemand weer aan je bestaan herinnerd."

Angst om raar gevonden te worden

Maar voordat je zover bent zul je toch echt eerst contact moeten leggen. Volgens Smits vinden we dat zo moeilijk omdat we diep van binnen bang zijn dat mensen ons raar vinden.

Maar dat valt volgens de coach allemaal best mee. "Dat gevoel noem je het spotlighteffect", legt ze. "Als je op een groepje afstapt heb jij waarschijnlijk het gevoel dat iedereen naar je kijkt en een mening over je heeft. Terwijl die anderen daar helemaal niet mee bezig zijn."

Eerste contact via LinkedIn

Om dat intimiderende gevoel zo beperkt mogelijk te houden, kun je het beste op iemand afstappen die alleen staat. Smits: "Zorg daarom dat je als een van de eersten op een netwerkbijeenkomst bent. Dan zijn de groepjes nog niet gevormd." Een andere oplossing is om online al het eerste contact te leggen. Smits: "Dat vinden de meeste mensen makkelijker."

Ze raadt daarom aan om een aantal dagen voor het event de deelnemerslijst door te nemen. "Stuur via LinkedIn een berichtje een iemand die je interessant lijkt en spreek af om elkaar op het event te ontmoeten." Een andere plek om op een nonchalante manier aan de praat te raken is de bar. Smits: "Bestel ook een drankje voor degene naast je. Logischerwijze raak je dan aan de praat."