Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken, en is het gras echt zoveel groener aan de overkant? Deze week: Bernadette Kuijpers, die met haar man en dochter geiten melkt, kaas maakt en kampeerders verwelkomt op het platteland van Slowakije.

Melken, dat is net als fietsen of schaatsen. Dat verleer je niet, zegt Bernadette Kuijpers. Dus toen zij en haar man in Slowakije weer een geit in handen kregen, hadden ze de slag zo weer te pakken.

"Ik heb landbouweconomie gestudeerd, en onderdeel van die opleiding is de zogenaamde vieze-handen-stage. Melken kon ik dus wel, en mijn man ook. Hij heeft ook landbouw gestudeerd, en daarna zijn studieschuld af kunnen betalen door een tijdje koeien te melken in de Alpen."

Weg uit Mali





Kuijpers studeert ook nog tropische veehouderij en ecologische landbouw en vertrekt na die studies samen met haar man naar Afrika om daar ontwikkelingswerk te doen. Ze wonen in verschillende Afrikaanse landen, en eindigen tien jaar geleden in Mali, waar ze allebei werken in de ontwikkelingssamenwerking.

“Dat was wel spannend, bijna al ons spaargeld overmaken aan iemand die we nog niet hadden ontmoet.” Bernadette Kuijpers

"Toen het er gevaarlijker werd en er Nederlandse troepen werden gestuurd werd de situatie ook voor ons onveilig. We hadden beiden de behoefte om iets voor onszelf te gaan doen, zonder baas."

Het stel wil een boerenbedrijf beginnen, maar zonder land in de familie dat ze over kunnen nemen blijkt dat in Nederland financieel onmogelijk. Een stuk Nederlands grond om een boerderij op te zetten loopt in de miljoenen, en dat hebben ze niet.

Dus beginnen ze in Mali te googelen, op zoek naar rust, ruimte, ongereptheid en betaalbare grond. Ze vinden een leegstaande boerderij in Slowakije. Daar is het groen, weids en rustig, en verder heeft het stel geen enkele connectie met het land. "We hebben de boerderij vanuit Mali gekocht, via internet. Dat was niet zo simpel als het klinkt. We moesten een Slowaaks bv opzetten, een grote aanbetaling doen en al het papierwerk binnen zes weken regelen. Anders zouden we dat geld kwijt zijn."

Het lukt ze niet de papieren rond te krijgen, en een Slowaakse makelaar biedt aan om het zelf te kopen en weer aan het stel door te verkopen. "Dat was wel spannend, bijna al ons spaargeld overmaken aan iemand die we nog niet hadden ontmoet."

Herten in de tuin

Na een maand in de auto te hebben gezeten, van Mali naar Slowakije, zien ze voor het eerst hun huis. "We wilden er uitgeslapen aankomen, aan het begin van de dag, om eventuele teleurstellingen goed te kunnen incasseren." Dat blijkt niet nodig, zegt Kuijpers: ze komen aan op een zonnige septembermorgen, het huis in de vallei was overgroeid en de herten renden door de tuin. "Er moest nog een hoop aan gebeuren, maar we waren er erg blij mee."

Al snel komen de eerste geiten, en na vier maanden in Slowakije blijkt er ook een baby op komst. Zeer gewenst, aldus Kuijpers, want de medische voorspelling was dat dat er voor hen niet in zat en dat vond ze erg jammer.

“We hebben de boerderij vanuit Mali gekocht, via internet.” Bernadette Kuijpers

"Toen we met deze hele onderneming startten hadden we nog geen kind, en dan doe je dit soort rare dingen: een boerderij online kopen terwijl je in Afrika zit."

Kuijper en haar man verkopen hun melk en kaas in de buurt en aan de kampeerders die een paar maanden per jaar hun tent opzetten op het land. "Daarmee verdienen we een modaal Slowaaks inkomen, en dat is prima. We wonen in Slowakije, dus we hoeven geen Nederlands salaris."

Zonder jong geen melk

Farm & Camping Lazy loopt goed, zegt Kuijpers. De 22 kampeerplekken zijn al bijna vol voor komend seizoen. De geiten hebben er een goed leven, aldus de boerin, en dat vinden de campinggasten leuk. Ze mogen meehelpen met melken en de lammetjes blijven lang bij hun moeder, ook de bokjes.

"Dat is wel een verschil met Nederland. Geitenbokjes hebben geen economische waarde. We eten in Nederland graag geitenkaas, maar zonder jong is er geen melk, en die lammetjes worden het hondenvoer in gedraaid. Net als jonge haantjes."

Ze gebruiken geen kunstmest, en laten delen van het land verwilderen. "We hebben nog geen bio-keurmerk, die procedure is hier te bureaucratisch. Maar we gaan met respect met onze geiten om. Als we de bokjes niet kwijt kunnen, dan eten we ze zelf op."

“Toen we startten hadden we nog geen kind, en dan doe je dit soort rare dingen.” Bernadette Kuijpers

Of Nederland niet af en toe lonkt? Voor een jaarlijks bezoekje zeker, zegt Kuijpers. "Nederland heeft me een ongelofelijk kostbaar bezit gegeven: een Nederlands paspoort. Dankzij mijn Nederlandse nationaliteit heb ik al deze kansen gekregen. Ik kan vrolijk overal gaan ondernemen, en Nederland staat klaar met een sociaal vangnet. Daar heb ik nog nooit gebruik van hoeven maken en dat gaat waarschijnlijk nooit gebeuren, maar het maakt Nederland een fantastisch land."