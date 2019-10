Andermans Zaken is de NU.nl-podcast waarin Thomas Moerman en Lisa Peters hun neus steken in de handel en wandel van bekende Nederlandse ondernemers. Met deze week: José Woldring, oprichter van The Media Nanny. Ze vertegenwoordigt de grootste namen in de dancewereld, zoals Martin Garrix ("als een broertje voor mij"), Olivier Heldens en David Guetta.

Met ADE voor de deur vertelt José Woldring hoe haar eenmansbedrijfje in tien jaar tijd uitgroeide tot een topzaak, over de klik die ze móet voelen met haar artiesten en wat ze doet als het misgaat.

Over Andermans Zaken

In Andermans Zaken steken Thomas Moerman en Lisa Peters hun neus in andermans zaken. Van bekende Nederlandse ondernemers, natuurlijk. Over hoe het is om de baas te zijn. Over wanneer ze ‘s nachts wakker lagen en dachten: waar ben ik in ‘s hemelsnaam aan begonnen? Maar vooral over waarom de ene onderneming een valoefening is en de ander een succesverhaal.

Je kunt je gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je in een gedownloade podcastapp zoeken op NU.nl en deze vervolgens beluisteren.